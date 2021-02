La magie du grand écran vous manquait? Eh bien, faites des provisions mentales de popcorn bien sucré et de jujubes et préparez-vous à découvrir les nouveaux films à l’affiche dans les salles obscures, alors que les portes des cinémas sont ouvertes à nouveau!

Voici 11 films à voir au cinéma pendant la semaine de relâche, de quoi vous occuper pendant les prochains jours!



Sacrées sorcières (The Witches)







Après avoir survécu à un accident qui a vu périr ses parents, un garçon est recueilli par sa grand-mère. Pour atténuer son chagrin, elle lui offre une souris blanche qu'il prénomme Daisy. Un jour où ils font des courses, l'orphelin échappe de justesse aux manigances d'une sorcière qui tente de l'attirer avec du chocolat. Il se confie à son aïeule qui décide alors de l'emmener en vacances dans un grand hôtel. L'endroit accueille au même moment un congrès de bienfaitrices. Curieux, le héros, flanqué de Daisy, se cache pour observer leur réunion. Ce qu'il voit l'apeure. Se croyant seules, les femmes, menées par leur cheffe, enlèvent gants, chaussures et perruques pour dévoiler des serres griffues, des pieds sans orteils et des crânes chauves. Elles complotent pour anéantir les enfants.



La déesse des mouches à feu



Au milieu des années 90, Catherine, 16 ans, subit les colères irrépressibles de ses parents en plein divorce. Quand elle se met à fréquenter un garçon peu recommandable de son école, un nouveau monde s'ouvre à elle. Ses amis et lui contrôlent le marché de la drogue à la polyvalente. Elle deviendra bientôt une grande consommatrice de poudre blanche et d'alcool fort. Grâce à ses désinhibiteurs préférés, elle tentera d'échapper à la médiocrité et à la monotonie de son existence. Son père et sa mère tenteront de la retenir dans sa descente aux enfers déjà bien entamée, mais elle ne veut pas être secourue.



Wonder Woman 1984



Diana mène une existence paisible parmi les mortels. Elle travaille désormais au musée national d'histoire naturelle des États-Unis à Washington et continue de protéger la population de façon anonyme. Un jour, elle met la main sur un artéfact pouvant réaliser les souhaits. Ne croyant pas réellement aux pouvoirs de l'objet, elle réclame le retour Steve Trevor, décédé plusieurs années plus tôt. Quand ce dernier renaît dans le corps d'un autre homme, Diana craint que la pierre tombe entre de mauvaises mains. Ses appréhensions se concrétisent rapidement alors que Maxwell Lord, un magnat du pétrole, absorbe les pouvoirs de la pierre et devient surpuissant et très dangereux.



La mission (News Of The World)







Cinq ans après la fin de la guerre civile, le capitaine Jefferson Kyle Kidd se déplace de ville en ville pour lire les journaux aux populations locales et ainsi les informer sur ce qui se passe chez eux et ailleurs dans le monde. Dans les plaines du Texas, il croise la route de Johanna, une fillette de 10 ans élevée par le clan des Kiowa après le massacre de sa famille. Kidd accepte de reconduire l'enfant à son oncle et sa tante biologique. Ensemble, ils parcourent des centaines de kilomètres dans la nature sauvage et impitoyable. Ils seront confrontés à de nombreux défis qui forgeront leur caractère et renforceront leur lien



Monster Hunter







Envoyées en mission de sauvetage, la capitaine Natalie Artemis et son équipe se retrouvent projetées dans un monde parallèle peuplé de créatures gigantesques et monstrueuses. Ils font alors la connaissance du Chasseur, un être qui arrive à survivre dans cette terre désolée où les dangers les guettent à chaque instant. En faisant équipe, ces aventuriers tenteront de tuer un grand nombre de ces créatures afin de retourner chez eux.



Les Croods: une nouvelle ère (The Croods: A New Age)





La famille Croods a survécu à sa juste part de dangers et de catastrophes, parvenant même à éviter la fin du monde. Alors qu'elle est épuisée et affamée, la meute découvre l'existence d'un lieu idyllique qui répond à tous ses besoins. Ce paradis a été construit par une autre famille d'humains, les Betterman. Ces derniers tâcheront de convaincre les Croods que leur manière moderne de vivre est mieux que la leur. Comme la tension monte entre les deux familles, une nouvelle menace propulsera les deux clans dans une aventure épique qui les forcera à embrasser leurs différences et à s'épauler dans l'adversité.



Une jeune femme pleine de promesses (Promising Young Woman)







Cassandra Thomas était l'une des meilleures étudiantes de sa classe en médecine. On lui prévoyait un avenir glorieux, mais du jour au lendemain, suite à un traumatisme, elle a abandonné les cours. La jeune femme est retournée vivre chez ses parents et travaille désormais dans un café. Elle est devenue cynique et antipathique. Le soir, elle se tient dans les bars et donne des leçons aux hommes ayant des comportements déplacés envers les femmes. Elle est prête à tout pour assouvir son besoin de vengeance.



Félix et le trésor de Morgäa







Félix, 12 ans, est convaincu que son père, disparu en mer deux ans plus tôt, n'est pas mort. Pendant que sa mère est en voyage, le garçon décide de partir à la recherche de son paternel avec le vieux Tom, un marin à la retraite. Ensemble, ils débarqueront sur une île mystérieuse, qui cache une cité souterraine dirigée par la mégalomane Morgäa. Cette dernière détient un trésor précieux qu'elle protège férocement. Une fois que Félix et Tom auront pénétré les murs de sa cité, il sera beaucoup plus difficile pour eux d'en ressortir. Ils devront user d'ingéniosité et d'adresse s'ils veulent revoir la lumière du jour.



100 % LOUP (100% Wolf)







En Australie, les loups-garous de la ville sortent la nuit pour venir en aide aux habitants en détresse. Lui-même fils d'un loup-garou, le jeune Freddy attend impatiemment de troquer son apparence humaine contre celle d'un loup pour enfin grossir les rangs de la meute de son père. Un soir, le garçon voit son père disparaître en tombant d'une falaise escarpée. Six ans plus tard, Freddy doit se transformer à son tour en loup-garou suivant une exposition aux rayons de la lune. Contre toute attente, il se métamorphose plutôt en chien. Rejeté par son oncle, Freddy doit prouver son appartenance au clan en retrouvant une bague perdue sertie d'une pierre lunaire.



De Gaulle







1940. La guerre fait rage entre la France, alliée de l'Angleterre, et l'Allemagne. Après avoir constaté les quelque 60 000 morts dans ses rangs, le maréchal Pétain propose au conseil des ministres de cesser les hostilités et d'accepter la reddition. Charles de Gaulle, nouvellement promu au grade de général, rétorque que cette guerre sera bientôt mondiale et que la France doit continuer de résister. Il est alors mandaté pour rencontrer Churchill et lui présenter son plan de bataille. Durant ce temps, sa famille est obligée de fuir le pays. De Gaulle reste déchiré entre son devoir envers sa patrie et celui envers sa famille.



Tom & Jerry







Jerry, une petite souris rusée et courageuse, vient tout juste d'arriver dans la grande ville de Manhattan. Cherchant désespérément un endroit où se loger, elle atterrit dans un hôtel prestigieux. Cette arrivée est bien mal venue, surtout qu'un immense mariage est sur le point de s'y dérouler. Kayla, qui est responsable de l'organisation et du déroulement de l'événement, décide d'adopter Tom le chat pour qu'il les débarrasse du rongeur. Une bataille intrépide s'amorce.

Alors, quel film irez-vous découvrir au ciné lors de la semaine de relâche?

