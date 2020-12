5 documentaires pour vous motiver à tenir vos résolutions en 2021!

Alors qu'il ne reste que quelques heures à l'année 2020, on a pensé vous suggérer des documentaires inspirants pour vous aider à tenir vos résolutions!

Que vous ayez décidé de faire davantage de gestes pour l'environnement, de changer votre manière de consommer, de faire le ménage de votre garde-robe, de passer moins de temps sur votre téléphone ou de repenser votre intérieur, on a des idées pour vous!

Voici 5 films ou séries documentaires à voir sur Crave et Netflix pour vous aider à tenir vos résolutions en 2021:

Je suis Greta

Résolution : changer vos habitudes pour l'environnement.

L’adolescente et activiste Greta Thunberg parcourt le monde pour convaincre les masses de l’urgence de la crise climatique.

Un documentaire de 1h41 à voir sur Crave.

L'ordre des choses selon Marie Kondo

Résolution : mettre de l'ordre dans votre demeure, une pièce à la fois.

Dans une série de métamorphoses domiciliaires inspirantes, la célèbre experte en rangement Marie Kondo aide se sclients à conquérir le désordre et à choisir le bonheur.

Une série documentaire voir sur Netflix.

Minimalism

Résolution : changer votre façon de consommer.

Ces gens rejettent l’idéal américain selon lequel le matérialisme fait le bonheur. Ils partagent leurs vues dans ce film sur les vertus de la simplicité volontaire.

Un documentaire à voir sur Netflix.

Derrière nos écrans de fumée

Résolution : passer moins de temps connecté sur votre téléphone ou votre ordinateur.

Mi-drame, mi-documentaire, ce film montre l’impact humain néfaste des réseaux sociaux. Des experts en technologie tirent la sonnette d’alarme sur leurs propres créations.

À voir sur Netflix.

Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna

Résolution : réorganiser votre espace de la meilleure et de la plus jolie façon possible.

Spécialistes de l’organisation domestique, Clea et Joanna aident célébrités et gens ordinaires à trier, à catégoriser et à contenir afin de créer des espaces fabuleux.

Une série documentaire à voir sur Netflix.

