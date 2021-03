Caroline Néron: son film La déesse des mouches à feu est #1 au Québec!

Le film La déesse des mouches à feu, qui met en vedette Caroline Néron et Kelly Dépault, est maintenant numéro un au box-office québécois!

Seulement deux semaines après son retour au cinéma, le long métrage d'Anaïs Barbeau-Lavalette est passé devant des grosses productions américaines comme Wonder Woman!

Caroline Néron peut donc être très fière, puisque ce film marquait son retour au jeu!

C'est la deuxième fois que La déesse des mouches à feu frappe un coup de circuit au box-office : lors de sa sortie initiale le 25 septembre 2020, le long métrage était le film #1 au Canada en six jours seulement, avant de quitter les écrans suite à la fermeture des cinémas.

Voici le synopsis de La Déesse des mouches à feu :

« Le jour de ses 16 ans, Catherine reçoit un discman jaune, le livre Moi, Christiane F… et le droit d’aller au centre d’achats. C’est aussi le jour où son père fonce par exprès dans un arbre avec le jeep de sa mère. Catherine entre dans l’adolescence en même temps que ses parents amorcent un processus de divorce. Elle s’en fout. Elle est trop occupée à gérer Mélanie Belley, la grosse truie de St-Jean-Eudes qui la terrorise pour absolument rien – à part peut-être le fait que Pascal, son chum, trouve Catherine de son goût. C’est en volant Pascal à Belley que Catherine monte l’échelle sociale de la polyvalente et se met à faire de la « mess » avec Marie-Ève, la fille la plus cool de l’école. Catherine a hâte de tout connaitre. L’exploration ne sera pas douce ni romantique. De Pascal à Keven, d’une dérape à l’autre, elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l’adolescence grunge des années 90. »

Le drame est une adaptation du roman best-seller de Geneviève Pettersen et met en vedette Caroline Néron, Kelly Dépeault et Normand D'Amour.

On vous suggère fortement de courir le voir au cinéma et ainsi, participer au grand succès de ce film québécois!

Vous aimerez aussi :