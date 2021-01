Céline Dion: voici la nouvelle date de sortie québécoise du film Aline

On connaît la nouvelle date de sortie d'Aline, le film inspiré de la vie de Céline Dion!

À la base, le long métrage écrit et réalisé par Valérie Lemercier, qui joue aussi le rôle de la superstar, devait prendre l'affiche en novembre 2020 au Québec.

En raison de la pandémie de COVID-19, la sortie a été repoussée. Aujourd'hui, on apprend que le film Aline sera présenté à compter du 26 novembre 2021 dans les cinémas du Québec!

Dans un communiqué émis aux médias aujourd'hui, la présidente de la compagnie de distribution Maison 4 :3 invite les milliers de fans québécois de Céline Dion à courir en salle pour voir Aline à la fin de l'automne :

« Je suis convaincue que l'ensemble des Québécois tomberont sous le charme d'Aline. On y ressent bien l'admiration et l'estime de la réalisatrice pour notre chanteuse nationale. Pour moi, c'est un conte féérique, une histoire d'amour, de famille, de cœur que l'on prend plaisir à voir et revoir! #Onsevoitaucinéma le 26 novembre 2021! »

Rappelons que la bande-annonce de ce long métrage a beaucoup fait réagir lors de son dévoilement. Certains admirateurs de Céline ont critiqué le faux accent québécois de Valérie Lemercier alors que d'autres l'ont applaudi.

On vous invite à en juger par vous-même :

Pour incarner l'imprésario qui changera la vie d'Aline, un personnage fort inspiré de René Angélil, la cinéaste a fait confiance au Québécois Sylvain Marcel.

Outre Sylvain Marcel, la comédienne Québécoise Danielle Fichaud tiendra aussi un rôle dans le film. On pourra également voir une apparition de Michel Drucker, qui jouera son propre rôle.

En ce qui concerne le personnage d'Aline, c'est l'actrice et chanteuse Victoria Sio qui doublera sa voix chantée.

Vous aimerez aussi: