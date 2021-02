Confessions avec Luc Picard: voyez les premières images du film!

La première bande-annonce du film Confessions a été dévoilée aujourd'hui!

Ce long métrage est l'adaptation cinématographique du livre Gallant : confessions d’un tueur à gages, portant sur l'histoire de Gérald Gallant.

Luc Picard réalise ce drame biographique et incarne le rôle principal. Il sera entouré d'une brochette d'acteurs talenteux : Éveline Gélinas, Emmanuel Charest, Bobby Beshro, Maxim Gaudette, David La Haye, Sandrine Bisson, Louise Portal, Catherine De Léan, Dany Boudreault, Raymond Cloutier, Jean-François Boudreau et Julie Ménard.

Voici la bande-annonce de Confessions :

Voici le synopsis du film :

Confessions raconte la vie de l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de notre époque. Avec vingt-huit meurtres et une quinzaine d'attentats, pour la plupart des hauts gradés des Hells Angels, de la mafia et du crime organisé, Gérald Gallant étonne et déroute. Gallant est aussi indicateur de police et n’hésite pas à vendre ceux qui l’entourent. Comment ce petit homme bègue à la santé fragile et au QI modeste, vivant avec son épouse pieuse et généreuse dans une maison proprette au cœur d'un quartier tranquille, a-t-il su déjouer tant les criminels les plus endurcis que les policiers les plus futés?

Rappelons que Gallant est encore à ce jour l'un des pires tueur à gages de l'histoire du Québec et du Canada avec ses 28 meurtres et 12 tentatives de meurtres.

Ce long métrage prendra l'affiche plus tard cette année. La date exacte n'a pas encore été annoncée.

