Crave et Netflix: 22 films et séries à voir absolument ce weekend!

Des tonnes de nouveautés ont été ajoutées sur Crave et Netflix en cette avant-dernière semaine de novembre!

Parmi les nouveaux titres disponibles sur Crave, on retrouve toute une sélection de films francophones! Dans le cadre du festival CINEMANIA, la plateforme nous offre de voir ou revoir 10 longs métrages en français du 22 novembre au 6 décembre. Du côté de Netflix, ça sent les Fêtes! Deux nouvelles productions sauront vous mettre dans l'ambiance de Noël, c'est certain!

Voici nos suggestions de films et séries à voir sur Netflix et Crave ce weekend :

Crave

Programmation CINEMANIA

Dès dimanche, vous pourrez dévorer 10 longs métrages francophones sur Crave dans le cadre du festival CINEMANIA!

Parmi ceux-ci, on retrouve Flashwood de Jean-Carl Boucher avec Rose-Marie Perreault et Pier-Luc Funk, Mon chien stupide d'Yvan Attal et L'état sauvage de David Perrault. De plus, on pourra voir la nouveauté Vacarme de Neegan Trudel, un film mettant en vedette Rosalie Pépin et Sophie Desmarais.

Ce film, présenté en première mondiale à CINEMANIA, raconte l’histoire d’une jeune fille abandonnée par sa mère dans un foyer de la DPJ, qui tente de fuir sa nouvelle réalité en se consacrant à l’apprentissage de la guitare.

Voici les autres films francophones de la sélection CINEMANIA à voir du 22 novembre au 6 décembre :

Portrait de jeune fille en feu

Donne-moi des ailes

Rebelles

La belle époque

Roubaix une lumière

Jeune Juliette

Antigone

Sympathie pour le diable

Duran Duran : leur histoire

Le groupe Duran Duran présente leur étonnante carrière et parle sans détour des hauts et des bas qu'ils ont traversés ensemble pendant quatre décennies.

Intrigo : Dear Agnes, version française

Une jeune veuve venant de perdre son mari beaucoup plus âgé qu'elle reçoit une proposition choquante de la part d'une ancienne amie: assassiner le mari de cette dernière moyennant une importante somme d'argent.

Un thriller avec Carla Juri, Gemma Chan et Jamie Sives.

Intrigo : Samaria, version française

Deux amis de longue date cherchent à résoudre le mystère entourant le meurtre d’une camarade de classe qui s’est produit il y a plusieurs années.

Ce long métrage met en vedette Phoebe Fox, Andrew Buchan et Millie Brady.

Intrigo : Death of an author, version française

Un homme est embauché pour traduire le roman d'un important auteur allemand, qui s'est récemment enlevé la vie et qui demande dans une lettre de ne publier sous aucun prétexte le livre dans sa langue d'origine.

Un thriller mystérieux avec Ben Kingsley, Benno Furmann et Tuva Novotny.

Netflix

Nous sommes les champions

Découvrez dans cette docusérie un éventail de concours uniques allant d’insolites à étranges, ainsi que les communautés de passionnés qui les animent.

Dolly Parton : c'est Noël chez nous

Une femme insensible éteint la joie des Fêtes lorsqu’elle tente de vendre ses biens immobiliers. La musique, la magie et les souvenirs changeront-ils son coeur ?

Une comédie musicale originale avec Dolly Parton incluant 14 nouvelles chansons de la superstar du country! À voir dès le dimanche 22 novembre sur Netflix.

Noël s’invite à la maison

Le décorateur d’intérieur Benjamin Bradley collabore avec une solide équipe de « petits lutins » pour aider des familles à transformer leurs maisons pour les fêtes.

À regarder en faisant votre sapin avec un bon chocolat chaud!

