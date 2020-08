Crave et Netflix: les nouveautés à voir absolument ce week-end!

Pas beaucoup de soleil en fin de semaine ? Pas de problème! Il y a des tonnes de films et de séries qui ont été ajoutées sur Crave et Netflix au cours des derniers jours.

Parmi tout ça, on a trouvé les nouveautés les plus intéressantes, quel que soit votre style préféré!

Voici nos suggestions Crave et Netflix à regarder en solo, en amoureux ou en famille ce week-end :

Crave

Matthias et Maxime

L'amitié de deux amis d'enfance est mise à l'épreuve, quand ils doivent s'embrasser pour les besoins d'un court métrage amateur. Ce baiser aura des répercussions dans leur vie personnelle et mettra en péril l'équilibre au sein de leur cercle social.

Ce film de Xavier Dolan acclamé à Cannes en 2019 met en vedette Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Gabriel D'Almeida Freitas, Samuel Gauthier, Antoine Pilon et Anne Dorval.

La puissance des vaincus (I Know This Much Is True)

Dominick Birdsey relate sa relation houleuse avec Thomas, son frère jumeau atteint de schizophrénie paranoïde. Il fait tout en son possible pour libérer ce dernier de l'institut où il réside.

La puissance des vaincus met en vedette Mark Ruffalo, Melissa Leo et Rosie O’Donnell. Les épisodes 4, 5 et 6 de la première saison de cette série ont été ajoutés sur Crave cette semaine!

Scandale

L'histoire percutante de trois femmes journalistes qui ont brisé le silence en portant plainte pour harcèlement sexuel contre le président de Fox News, Roger Ailes, alors qu'elles ont tout risqué en résistant à l'homme qui les a rendues célèbres.

Un drame réunissant Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie et John Lithgow à l'écran.

The Lodge

Lors de vacances familiales dans un chalet isolé, un blizzard coince une jeune femme et ses beaux-enfants à l'intérieur, alors que le sombre passé de la belle-mère refait surface.

Un film d'horreur qui vous glacera le sang mettant en vedette Riley Keough, Jaeden Martell et Lia McHugh. À voir dès le samedi 29 août sur Crave!

High Maintenance

Cette série suit les périples du Gars, un vendeur de marijuana de Brooklyn, alors qu'il livre son produit à un éventail de clients, tous plus névrosés et atypiques les uns que les autres.

Les saisons 2, 3 et 4 de cette série ont été ajoutées cette semaine sur Crave!

Netflix

Million Dollars Beach Houses

La concurrence est féroce et les émotions sont explosives quand un groupe de jeunes agents immobiliers tente de vendre des propriétés prestigieuses dans les Hamptons.

Une télé-réalité qui nous permet de suivre le quotidien surréaliste de ces agents immobiliers!

Rising Phoenix

Des athlètes de haut niveau et des experts discutent des Jeux paralympiques et examinent leur influence sur la perception mondiale de la diversité et de l’excellence.

Un documentaire à voir maintenant sur Netflix!

Orígenes secretos (sous-titré en français)

Un inspecteur finement ciselé et taciturne doit trouver un tueur en série qui laisse des indices que seul un amateur de bandes dessinées est en mesure de déchiffrer.

Un suspenses mettant en vedette Javier Rey, Antonio Resines, Brays Efe et Verónica Echegui.

