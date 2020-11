Découvrez le nouveau look de Céline Bonnier

Alerte au nouveau look!

La belle Céline Bonnier change de tête au gré des personnages qu'elle interprète dans ses nouveaux films et téléséries!

Depuis le 7 octobre dernier, la comédienne a débuté les tournages du nouveau film de Marianne Farley, Au nord d'Albany. Celle qui avait les cheveux blonds depuis quelque temps a donc dû opérer une nouvelle métamorphose capillaire qu'on pourra découvrir plus en profondeur dans le tout premier long métrage de la réalisatrice, qui prendra l'affiche au Québec l'an prochain.

«J’essaie de bien choisir mes personnages, parce que mon but premier est de ne pas m’ennuyer. Je suis mon premier public, et c’est pour ça que j’ai proposé à Marianne de changer mes cheveux pour mon rôle d’Annie. J’aurais même voulu que le changement soit plus prononcé, mais il faut quand même que je tienne compte des autres choses que je vais faire. J’aime beaucoup modifier mon apparence. Et c’est l’fun, parce que ça faisait longtemps que je n’avais pas interprété un personnage qui a du caractère. Elle est à la tête d’une famille monoparentale, elle runne ses enfants, dans le sens qu’elle dirige la patente. Elle a du chien!», a-t-elle confié en entrevue au 7 Jours.

Voici un aperçu de sa nouvelle tête!



Au nord d'Albany met en vedette Céline Bonnier (La Passion d’Augustine) et Zeneb Blanchet (La déesse des mouches à feu). On retrouve également à la distribution, Eliott Plamondon, l’acteur canadien Rick Roberts, Naomi Cormier, Sean Tucker, Kelly Depeault et Frédéric Pierre.



Voici le synopsis du film:

«Annie quitte précipitamment Montréal avec ses deux enfants en direction des USA. Une tension évidente existe entre la mère et sa jeune adolescente, Sarah. Depuis que cette dernière ait révélé́ avoir grièvement blessé la jeune fille qui la harcelait, Annie prend l’insoucieuse décision de fuir les possibles répercussions. Après que leur voiture soit tombée en panne près d’un minuscule village des Adirondacks, la petite famille se voit clouée à cet endroit en attendant la réparation qui ne pourra être effectuée avant la semaine d'après. Au grand dam d’Annie, Paul, père célibataire et unique garagiste en ville, n’a aucunement l’intention de travailler durant le weekend. Mais l’entêtement d’Annie à vouloir quitter à tout prix finira par installer entre elle et Paul, une dualité́ aussi corrosive qu’inattendue. Celle-ci fera-t-elle tomber les masques pour éventuellement nous révéler les véritables desseins de ces deux âmes en fuite?»

Céline Bonnier reprendra les tournages de la dernière saison de L'heure bleue au printemps 2021, en raison de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé les plans de la production, qui a préféré attendre avant de tourner la saison finale afin de garder les scènes d'intimité.



