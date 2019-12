Denis Villeneuve sacré cinéaste de la décennie à Hollywood!

Denis Villeneuve recevra l'un des prix les plus prestigieux du monde du cinéma : celui du cinéaste de la décennie selon la Hollywood Critics Association!

Cette formidable nouvelle a été annoncée par l'organisation cette semaine sur Twitter.

Denis Villeneuve a su se démarquer grâce à son immense talent et à son oeuvre. Il recevra donc cet honneur à Los Angeles le mois prochain lors du gala.

Voici la publication en question :

We at the HCA are proud to announce that Denis Villeneuve will receive the Filmmaker of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Villeneuve's incredible filmography includes Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario, and Blade Runner 2049. #DenisVilleneuve pic.twitter.com/BWkOa7oqNb