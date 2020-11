Diane Dufresne: sa vie en vedette au grand écran!

La vie de Diane Dufresne sera en vedette au grand écran!



Le producteur Christian Larouche (Louis Cyr, Gerry Boulet) confirme aujourd'hui qu'un long métrage sur la vie de la célèbre chanteuse est en préparation.



L'écriture du scénario a été confiée à Sylvain Guy, qui a entre autres scénarisé Louis Cyr et Gallant : Confessions d'un tueur à gages.



« Diane Dufresne est indéniablement l’une des artistes les plus marquantes du paysage culturel québécois et de la francophonie. En tant qu’admirateur de son œuvre, c’est un honneur de pouvoir compter sur sa collaboration et celle de Richard Langevin », a révélé Christian Larouche dans un communiqué.





Le réalisateur du film et l'actrice qui jouera Diane Dufresne n'ont toujours pas été choisis. Selon vous, quelle comédienne québécoise pourrait incarner la vedette au cinéma?







On a très hâte de découvrir la vie de cette icône au grand écran!



