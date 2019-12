Émilie Bierre crève l'écran dans la bande-annonce du drame Les nôtres

La bande-annonce du film Les nôtres avec Émilie Bierre a été dévoilée aujourd'hui!

Les premières images nous permettent de comprendre que son personnage, une adolescente troublée, garde un important secret.

Outre Émilie Bierre, ce suspense psychologique mettra en vedette Marianne Farley, Paul Doucet, Marie-Ginette Guay, Guillaume Cyr et Judith Baribeau.

Voici l'intrigante bande-annonce :

Les Nôtres - Bande annonce officielle from Maison 4:3 on Vimeo.

Voici le synopsis officiel du long métrage :

Face aux épreuves et obstacles de la vie, la communauté tissée serrée de Ste-Adeline est toujours restée soudée. Mais cette fois-ci elle est sous le choc et devra affronter une situation qui mettra les habitants face à leurs contradictions. Au centre du scandale, Magalie adolescente à la moue enfantine, Manuel, l’enfant adopté du maire emblématique du village et Isabelle et Chantale, mères protectrices mais témoins impuissants d’un drame annoncé. À Ste-Adeline les apparences sont trompeuses et les couches d’un vernis social soigneusement entretenu finissent par craquer, laissant poindre la véritable nature des habitants de cette petite ville paisible.

Les nôtres sera présenté en grande première en ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma, le 26 février prochain.

Le film prendra ensuite l'affiche au cinéma le 13 mars.

