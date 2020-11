Francine Ruel confie que son fils n'est plus en situation d'itinérance

Pour la toute première fois de sa vie, Francine Ruel avait levé le voile, dans son livre Anna et l'enfant-vieillard, sur l’impuissance qu’elle vit en tant que mère alors que son fils unique a choisi de vivre dans la rue. Invitée sur le plateau de Tout le monde en parle l'an dernier, l'auteure et comédienne s'était confiée dans une entrevue plus que touchante sur l'itinérance de son fils Étienne. La maman y racontait aussi, au passage, qu'elle avait rarement de nouvelles de son fils puisqu'il ne disposait que de très peu de choses et qu'elle ne pouvait pas entrer en contact avec lui.

Vendredi soir, invitée à l'émission Y'a du monde à messe à Télé-Québec, Francine Ruel a donné des nouvelles de son fils. En entrevue avec Christian Bégin, Francine a d'ailleurs confié qu'Étienne ne vivait plus en situation d'itinérance depuis le 18 août dernier et qu'il s'était trouvé une chambre!

«Il est présentement dans une petite chambrette. Il ne trouve pas ça facile. C'est un jour à la fois. On est présents, on est là, mais c'est rendu à lui de le faire!»





La pandémie complique beaucoup de choses présentement et Francine Ruel a tenu à sensibiliser la population aux personnes qui vivent dans l'itinérance pendant la crise actuelle.





Nous souhaitons le meilleur à Francine et son fils pour la suite des choses!

Psssst! Le roman de Francine Ruel, Anna et l'enfant-vieillard, sera porté à l'écran. La boîte de production de Charles Lafortune a fait l'acquisition des droits de cette oeuvre!



