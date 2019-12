Gabriel D'Almeida Freitas magnifique en tournage dans le désert!

Gabriel D'Almeida Freitas revient tout juste de Los Angeles, où il était en tournage pour un nouveau projet!

Il s'agit d'un film intitulé Oasis réalisé par le Canadien Andrew De Zen.

Le tournage, qui s'est terminé hier, a eu lieu dans le désert californien.

Afin de nous donner un avant-goût du film, Gabriel D'Almeida Freitas a partagé de superbes photos prises sur le plateau.

Avec le soleil dans le visage et les cheveux en bataille, la star du dernier film de Xavier Dolan fait monter la température! Et que dire du magnifique paysage!

Voici les images en questions :

On a hâte d'en savoir plus... et de voir le résultat final!

