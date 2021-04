Geneviève Schmidt animera la 22e édition du Gala Québec Cinéma!

Geneviève Schmidt sera l’animatrice de la 22e édition du Gala Québec Cinéma!



Le gala sera produit dans le respect des mesures sanitaires et diffusé en direct du Studio 42 de Radio-Canada le dimanche 6 juin à 20 h sur ICI Télé.



« Le cinéma québécois n’a jamais eu besoin d’autant d’amour et de visibilité qu’en cette année où les salles demeurent inaccessibles ou presque. Je suis très fière qu’on ait fait appel à moi pour animer le Gala Québec Cinéma dans ce contexte. Mon mandat sera de mettre en avant nos films, notre talent, notre cinéma », a déclaré Geneviève Schmidt dans un communiqué.

Le Gala Québec Cinéma récompense les œuvres et le talent des artistes à l’origine de nos films. Rappelons que la cérémonie avait eu lieu dans une formule virtuelle l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

« Après une édition 2020 exceptionnellement virtuelle et en cette période qui demeure complexe pour l’industrie cinématographique, nous sommes ravis de voir le Gala Québec Cinéma 2021 diffusé à nouveau à la télévision de Radio-Canada, et animé par nulle autre que Geneviève Schmidt. Avec ses talents de comédienne et de communicatrice, nous sommes persuadés qu’elle saura à la fois émouvoir, faire rire le public et mettre de l’avant la richesse de notre cinématographie québécoise » a mentionné Ségolène Roederer, directrice générale de Québec Cinéma.



