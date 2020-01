Gwyneth Paltrow: ses chandelles « à l'odeur de vagin » font fureur!

Gwyneth Paltrow fait de nouveau parler à cause d'un item en vente sur son site art de vivre, Goop!

Après avoir proposé des vibrateurs en or à 18 000 $ et de la poussière de sexe, voilà que la célèbre blonde lance une chandelle qui « sent comme son vagin ».

Non seulement c'est une vraie bougie, mais les gens se les arrachent! En effet, les chandelles This Smells Like My Vagina sont actuellement en rupture de stock. Il y a même une liste d'attente si vous avez envie d'en avoir une lorsqu'elles seront disponibles à nouveau!

Voici à quoi ressemble la bougie parfumée au vagin de Gwyneth Paltrow :

Goop

Et ça sent quoi ?

Selon la description sur le site, l'odeur est un mélange de bergamote citronnée, de cèdre et de géranium. On y retrouve aussi des notes de rose damassée et graine d'ambrette. Ce mélange serait aphrodisiaque et « vous met dans un esprit de fantasme et de séduction ».

Une chose est certaine, c'est un excellent coup de pub pour Gwyneth Paltrow, qui débarque sur Netflix le 24 janvier avec sa télé-réalité Goop!