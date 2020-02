Home Alone: un café de Longueuil transformé pour le remake!

Le tournage du remake de Home Alone (Maman, j'ai raté l'avion) se poursuit dans la grande région de Montréal!

Jusqu'à maintenant, on sait que plusieurs scènes sont filmées à Longueuil.

D'ailleurs, si vous vous baladez sur la rue Saint-Charles cette semaine, il se pourrait que vous ne reconnaissiez pas le Café Terrasse 1957!

En effet, il a été transformé pour les besoins du tournage et se nomme temporairement « The Dark Roast Café » :

Le nom a été changé car l'action se déroulera dans les rues de Chicago.

C'est génial de voir ce quartier de chez nous dans ce projet international!

En août dernier, Disney avait révélé son intention de tourner un remake de la populaire franchise. On y retrouvera les acteurs Archie Yates, Rob Delaney et Ellie Kemper. Cette dernière, qu'on a déjà vue dans The Office, est aussi l'interprète de Kimmy dans la série Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt.

L'actrice Ellie Kemper / Rachel Luna/Getty Images

Selon le site spécialisé IMDB, le long métrage devrait être à l'affiche partout à la fin de l'année.

Sorti en 1990, le film Maman, j'ai raté l'avion avait remporté un immense succès au box-office, partout à travers le monde. Mettant en vedette l'acteur Macaulay Culkin, cette comédie de Noël raconte l'histoire d'une garçon qui se retrouve seul à la maison contre deux cambrioleurs.



