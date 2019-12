Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau posent sur la plage!

La meilleure façon de finir l'année 2019 pour Magalie Lépine-Blondeau et Julie Perreault? S'envoler vers dans le Sud entre copines!

Les deux actrices, qui sont devenues inséparables lors du tournage du film Merci pour tout, sont en Floride en ce moment!

Elles passent du bon temps à relaxer sur la plage, un petit verre à la main, après une année fort mouvementée.

Julie Perreault a partagé une photo d'elles ensemble alors qu'elles se baladaient au bord de l'océan, aujourd'hui sur Instagram.

Voici le cliché en question, qui nous donne envie de se sauver des tempêtes du Québec, nous aussi :

De son côté, Magalie Lépine-Blondeau a partagé une photo de son amie en story Instagram :

Story Instagram de Magalie Lépine-Blondeau

Magnifique!

Lors d'une récente entrevue avec enVedette, les comédiennes expliquaient avoir eu un véritable coup de coeur professionnel l'une pour l'autre.

Voici ce qu'a déclaré Julie Perreault au sujet de son amitié avec Magalie Lépine-Blondeau :

« On était dans la même série sur 19-2, mais on dirait qu'on ne se croisait pas vraiment sur les tournages! Quand Louise Archambault nous a offert le rôle il y a un an, on s'est rencontrées et on s'est tout de suite liées d'amitié. On se voit maintenant très souvent, on va manger ensemble et on est même parties à New York en voyage! Il y a une belle complicité qui s'est installée entre nous grâce au projet, mais qui s'est faite naturellement aussi! On rit tout le temps, on finit presque les phrases l'une de l'autre... les fins de semaine, on n'arrête pas de s'écrire! On est comme des dépendantes affectives (rires) et c'est super ce genre de bonnes énergies! Il y a quelque chose qui s'est installé entre nous à un moment donné et j'ai vraiment eu le sentiment d'être sa grande soeur. On a une grande complicité, c'est indéniable! »

On vous invite à relire l'entrevue en entier!

