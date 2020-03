Karelle Tremblay s’ouvre sur sa relation amoureuse avec Katherine Levac

Katherine Levac et Karelle Tremblay ont eu le coup de foudre l'une pour l'autre et ça ne pourrait pas être plus cute...

En janvier dernier, les amoureuses ont annoncé pour la toute première fois qu'elles formaient un couple dans le Elle Québec afin de contribuer à «banaliser» l'amour entre deux personnes de même sexe, tout en devenant un modèle pour les jeunes qui se posent un tas de questions quant à leur orientation sexuelle.





La comédienne Karelle Tremblay, qui multiplie les rôles au petit écran (Jérémie, Unité 9), comme au cinéma (Hochelaga, terre des âmes, La disparition des lucioles, Tu te souviendras de moi) s'est ouverte sur sa relation amoureuse avec l'humoriste, ainsi que la réception du public face à leur annonce!



«Ç'a été très positif; ça nous a donné raison de l'avoir fait. On a reçu de beaux commentaires. Des gens nous ont remerciées, d'autres nous ont dit que, grâce à ce reportage, ils ont décidé d'en parler. On l'a fait pour les jeunes, mais aussi pour les plus vieux, ceux qui ont encore un préjugé ou un malaise par rapport à ça.[...] De nombreuses personnes nous ont dit qu’elles se sentaient mieux. On est donc contentes de l’avoir fait!», a-t-elle confié au magazine 7 Jours.

«Les réponses des gens, c'est exactement pourquoi on a décidé de le faire. On manque de modèles dans notre monde désormais. Il y a encore des gens qui ont un gros malaise par rapport à tout ça. Pour nous, c'était une manière de banaliser ça. Pour nous, c'est juste deux personnes qui sortent ensemble. Les réactions nous ont confirmé qu'on avait fait la bonne chose.», a-t-elle dévoilé à Showbizz.net.





En entrevue sur le plateau des Enfants de la télé, Katherine Levac dévoilait d'ailleurs que les gens plus âgés (versus les plus jeunes) avaient encore un malaise envers l'homosexualité et les couples de même sexe!

«Ce n'est effectivement pas les jeunes le problème, ce sont les parents, les grands-parents. Ils disent qu'ils sont ouverts, mais ils ont encore un malaise par rapport à ça. Le but ce n'est pas de se révolter et de rendre ça négatif, le but c'est de rendre ça positif, banaliser le tout!», disait-elle.





Rappelons que Katherine Levac a révélé pour la toute première fois avoir une amoureuse alors qu'elle animait sa toute première Soirée Carte Blanche dans le cadre du Festival Juste pour rire l'été dernier. Depuis, le mystère planait sur l'identité de celle qui faisait battre son coeur... maintenant, le secret est révélé!



Psssst! Découvrez 12 adorables photos des amoureuses Katherine Levac et Karelle Tremblay!



Vous aimerez aussi: