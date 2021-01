Le comédien Jean-Pierre Bacri est décédé

Jean-Pierre Bacri est décédé en ce lundi 18 janvier 2021.

Le célèbre acteur, réalisateur et scénariste français avait 69 ans.

Selon ce que rapporte l'AFP, il a rendu son dernier souffle en début d'après-midi à Paris. Il a perdu sa bataille contre le cancer.

Jean-Pierre Bacri a connu énormément de succès au cours de sa carrière. Il a entre autres remporté cinq prix César : quatre dans la catégorie du Meilleur scénario pour les films Smoking/No Smoking, Un air de famille, On connaît la chanson et Le goût des autres, qu'il a coécrits, et un pour son jeu d'acteur dans On connaît la chanson.

En plus de ces prestigieux prix, il a été nommé 6 fois dans la catégorie du Meilleur acteur.

Pascal Le Segretain/Getty Images

L'auteur et chroniqueur québécois Simon Boulerice était un grand fan de Jean-Pierre Bacri. Il a d'ailleurs tenu à rendre hommage à celui qui a écrit « son film français préféré », aujourd'hui sur Facebook :

« Quelle tristesse d'apprendre la mort de Jean-Pierre Bacri. Il a écrit et joué le rôle central dans LE GOÛT DES AUTRES, mon film français préféré. Il y avait chez cet artiste une armure de misanthrope avec une humanité exceptionnelle sous-jacente. Tous les films qu'il a co-scénarisés avec Agnès Jaoui me sont rentrés direct dans le coeur. »

Une icône du cinéma français qui vivra toujours à travers son oeuvre.

Toutes nos pensées vont aux proches de Jean-Pierre Bacri en cette période de deuil.

