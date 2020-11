Les Boys : un nouveau film pour les 25 ans de la célèbre franchise!

Un nouveau long-métrage des Boys devrait voir le jour en 2022 à l'occasion du 25e anniversaire de la célèbre franchise!



L’agence de création et de production québécoise ComediHa! a révélé par communiqué avoir signé une entente avec Melenny Productions, à laquelle elle a acquis Les Boys, œuvre de Richard Goudreau créée en 1997.





En plus de ce nouveau projet au Canada, Les Boys sera adapté en France et aux États-Unis!

« C’est un réel plaisir et un honneur pour la compagnie d’acquérir cette populaire franchise! Les Boys ont conquis le cœur des Québécois depuis plusieurs générations et c’est un tout nouveau chapitre qui s’annonce pour la marque! Le 25e anniversaire permettra de poursuivre cette belle aventure, que nous comptons bien faire traverser les frontières et atteindre un nouveau public, en plus de combler ses fidèles adeptes! », explique Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de ComediHa.







Rappelons que le phénomène Les Boys a connu une popularité inégalée et a marqué à jamais le cinéma québécois. La franchise a récolté près de 25 millions de dollars au box-office lors de sa carrière commerciale, ce qui en faisait alors le plus grand succès du cinéma québécois!



Avez-vous hâte de retrouver vos personnages préférés de Les Boys? On espère que Rémy Girard, Michel Charette et Marc Messier seront de la partie!



