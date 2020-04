Lise Dion souhaite adapter son livre pour le cinéma!

Lise Dion était de passage à l'émission Ça va bien aller ce mercredi avec Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion!



Actuellement confinée à la maison, la populaire humoriste s'est confiée sur les différents projets qui l'occupent. Elle a entre autres révélé son désir de transposer son livre Le secret du coffre bleu au grand écran. L'ouvrage, qui avait obtenu un immense succès partout au Québec en 2011, raconte l'histoire fascinante de sa mère, qui aurait été religieuse et arrêtée en France pendant la Seconde Guerre mondiale.



La vedette profite donc de la quarantaine pour apprendre à écrire un scénario pour le cinéma! On a très hâte d'en savoir plus!





Forcée de reporter plusieurs spectacles en raison de la pandémie de coronavirus, Lise Dion reste connectée avec ses fans via sa page Facebook, où elle partage quotidiennement des vidéos hilarantes. Cette chanson à propos du confinement sur l'air d'un succès de Céline Dion nous a d'ailleurs particulièrement fait rire!









De passage sur le plateau de Julie Snyder en février dernier, Lise Dion s'était confiée à propos de sa vie amoureuse! Revoyez cet extrait comique ici.



