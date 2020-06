Matthias et Maxime de Xavier Dolan brillera aux États-Unis!

Excellente nouvelle pour Xavier Dolan : son film Matthias et Maxime sera distribué aux États-Unis et dans plusieurs autres pays!

La compagnie MUBI, une plateforme de streaming comme Netflix, a acquis les droits.

Matthias et Maxime sera donc disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Australie et Nouvelle-Zélande, ainsi qu'en Amérique Latine, soit en Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay, Brésil, Colombie, Pérou, Équateur et Bolivie, ainsi qu'au Venezuela!

Une vitrine en or pour Xavier Dolan et sa talentueuse équipe!

Dans un communiqué émis aujourd'hui par Les Films Séville, le cinéaste et acteur s'est exprimé sur cette bonne nouvelle :

« Je me suis inscrit à MUBI, à l’époque The Auteurs, il y a plus d’une décennie. Je venais d’arriver à Montréal et d’emménager dans mon tout premier appart. J’ai découvert sur ce site des films incroyables, et je suis honoré qu’ils montrent à leurs publics mon dernier film. Je crois que le Xavier de 18 ans serait pas mal impressionné »

Matthias et Maxime met en vedette Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Anne Dorval,

Micheline Bernard, Marilyn Castonguay et Catherine Brunet.

On y raconte l'histoire de deux meilleurs amis qui, à leur plus grande surprise, développent des sentiments l'un pour l'autre.

Le long métrage a été projeté et acclamé à Cannes l'an dernier. Chez nous, le film est sorti en octobre 2019. Revoyez toutes les photos la prestigieuse première montréalaise!

