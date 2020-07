Premier tapis rouge post-confinement pour le film Suspect numéro un!

Est-ce qu'Antoine Olivier Pilon peut avoir les yeux plus BLEUS??!



Courtoisie: Paul Ducharme / Les Films Séville



Le très attendu film Suspect numéro un (Target Number One) prendra l’affiche ce vendredi dans les cinémas du Québec. Le tout nouveau film de Daniel Roby (Dans la brume, Louis Cyr: L'homme le plus fort du monde, Funkytown) qui a pris 13 années de durs labeurs pour le réalisateur, est d’ailleurs le tout premier film québécois à voir le jour en période post-confinement. Suspect numéro un s’inspire de l’histoire d’Alain Olivier (joué par Antoine Olivier Pilon), un ex-héroïnomane de 27 ans piégé dans une opération de la GRC!



Hier soir, le tout premier tapis rouge depuis la pandémie de coronavirus avait lieu au Cinéma du Musée à Montréal pour la grande première du film mettant en vedette Antoine Olivier Pilon, Rose-Marie Perreault, Stephen McHattie, Don McKellar, Jim Gaffigan et Josh Harnett! Pandémie oblige, le tapis rouge a été repensé afin de respecter les règles d’hygiène et de distanciation et tous les invités ont posé à 2 mètres de distance!



Fidèle à elle-même, Mariloup Wolfe était rayonnante lors de l’événement! La comédienne et réalisatrice revenait d’ailleurs tout juste de voyage aux Îles-de-la-Madeleine afin de tourner sa nouvelle émission Le grand move.



Courtoisie: Paul Ducharme / Les Films Séville



Parmi les petits couples cutes présents lors de la soirée, notons Marina Bastarache et son amoureux Lou-Pascal Tremblay, qui étaient adorables à souhait. La comédienne Sophie Nélisse a aussi fait sa toute première apparition publique avec son nouvel amoureux à ses côtés, sur le tapis rouge!



Mylène Mackay, PH Cantin, Antoine Desrochers, Rémi Goulet, Will Murphy, Brandon Saint-Jacques Turpin, Gaël Comptois et Frédéric Millaire Zouvi faisaient aussi partie des festivités!



Denis Coderre était d'ailleurs sur son 36 pour la soirée, lui qui a subi une impressionnante perte de poids depuis les dernières années!



Courtoisie: Paul Ducharme / Les Films Séville



C'est d'ailleurs le couple formé de la chanteuse Jorane et d'Éloi Painchaud qui a eu le mandat de créer la bande sonore originale du film, aidé de Jean-Phi Goncalves!



Courtoisie: Paul Ducharme / Les Films Séville



Le beau Josh Hartnett, sex-symbole de toute une génération, n'était malheureusement pas présent lors de la première... mais, réjouissez-vous puisqu'il sera ce jeudi soir l’un des invités de Jean-Philippe Wauthier sur le plateau de Bonsoir, bonsoir! Ne le manquez pas!

Voyez plus de photos du tapis rouge!



Inspiré d’une histoire vraie se déroulant en 1989, Suspect numéro un suit trois histoires interconnectées. Un ex-héroinomane est poussé par une fausse organisation criminelle dans une histoire d’importation d’héroïne de la Thaïlande vers le Canada. Un policier «undercover» se sent humilié au travail et décide de prendre un raccourci pour augmenter la performance de son équipe. Et un journaliste d’enquête est forcé de réévaluer ses convictions profondes et ses méthodes hors normes à la suite d’un gros changement dans sa vie: la naissance de sa fille.

Suspect numéro un sortira au cinéma le 10 juillet!







