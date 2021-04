Roy Dupuis: son nouveau film en ouverture du festival Fantasia!

Le nouveau film de Roy Dupuis, Brain Freeze, sera présenté en ouverture du festival Fantasia à Montréal!

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, le bel acteur est en vedette aux côtés de Simon Olivier Fecteau dans ce long métrage de zombies réalisé par Julien Knafo.

Ce film d'horreur sera présenté en première mondiale en ouverture de la 25e édition du festival Fantasia le 5 août prochain.

En plus de Roy Dupuis et Simon-Olivier Fecteau, Brain Freeze, réunira Anne-Élisabeth Bossé (La femme de mon frère, Les Simone), Marianne Fortier (Aurore, Pour Sarah) et Iani Bédard (L’Effet Secondaire, District 31) au grand écran.

Malgré qu'on n'ait pas encore pu voir la bande-annonce officielle du film de zombies apocalyptique québécois, quelques images sont disponibles sur IMDB :

© Lou Scamble/PALOMAR

© Lou Scamble/PALOMAR

Voici le synopsis officiel de Brain Freeze :

Au début de l'hiver, dans une enclave huppée où le loisir et l'argent ne connaissent pas de limite, un club de golf donne le contrat à une multinationale sans morale de modifier génétiquement son gazon afin de rester ouvert à l'année. L'eau de l'Île-aux-Paons devient ainsi contaminée par un fertilisant « révolutionnaire » qui a l'avantage de faire fondre la neige, mais transforme ses habitants en mutants. Sous ses yeux, André, 15 ans, voit éclore l'épidémie foudroyante qui fait de lui un orphelin. Horrifié, il doit lutter pour sa survie et celle de sa soeur, bébé d'un an, quand il rencontre Dan, gardien de sécurité et piètre survivaliste de 50 ans. Devant l'urgence, André et Dan se lanceront dans une enquête qui les mènera au chalet du Club de Golf. Mais cela ne se passera pas sans avoir perdu quelques plumes au passage...

Karine Paradis

Ce qui est fascinant avec ce film, c'est que Roy Dupuis sait qu'il tiendra le rôle principal... depuis 2015! En effet, le projet a été en développement pendant près de 5 ans.

Le tournage a finalement eu lieu à Montréal en deux parties, en raison des mesures sanitaires mises en place pendant la pandémie. On nous promet des zombies et de l'horreur, oui, mais aussi des thèmes comme l’environnement, la peur de l’autre, l’appât du gain et les radios-poubelles.

Brain Freeze, à voir en première mondiale à Fantasia le 5 août prochain.

Vous aimerez aussi: