Ryan Reynolds remercie le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal

Ryan Reynolds est reconnu pour sa gentillesse et son grand coeur... mais là, on doit dire ça dépasse quelque peu nos attentes!

Cette semaine, l'acteur canadien a fait plusieurs heureux lorsqu'il a eu l'idée d'appeler le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal pour les remercier pour leur travail essentiel pendant la crise du coronavirus.

Résultat? Les professionnels de la santé ont pu piquer une petite jasette en vidéo conférence avec le populaire interprète de Deadpool!

«Le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal a eu droit à une belle surprise lundi! 👏🤗 Certains ont eu la chance d'avoir un appel conférence avec nul autre que l'acteur Ryan Reynolds qui souhaitait les remercier pour leur travail essentiel. 💙🥰

Il nous a demandé bien sûr de transmettre ses encouragements à l'ensemble des employés du CIUSSS. 🌈», peut-on lire sur la page Facebook du CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal! Imaginez leur surprise...



Ryan Reynolds et sa superbe femme Blake Lively sont parmi les stars les plus généreuses de la planète lors de la crise de la COVID-19. En effet, le couple a donné plusieurs millions de dollars à des banques alimentaires américaines et canadiennes afin de venir en aide pendant ces temps plus que difficiles.

Voir cette publication sur Instagram Happy Birthday, @blakelively. Une publication partagée par Ryan Reynolds (@vancityreynolds) le 25 Août 2019 à 9 :30 PDT



Ryan Reynolds participera d'ailleurs à l'événement Stronger Together, Tous ensemble le 26 avril prochain, qui sera diffusé sur une centaine de plateformes, dont VRAK et V qui proposeront l’événement avec des sous-titres en français en direct. Les Québécois Charlotte Cardin, Georges St-Pierre, Sam Roberts et le Cirque du Soleil s’ajoutent aujourd'hui aux nouvelles personnalités canadiennes, dont Céline Dion et Marie-Mai. L’événement spécial de 90 minutes proposera des performances musicales et des témoignages inspirants d’artistes, d’activistes, d’acteurs et d’athlètes en soutien aux travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19.

Les personnalités qui ont confirmé leur présence aujourd’hui sont Amy Poehler, Andre de Grasse, Avril Lavigne, Bad Child, Burton Cummings, Charlotte Cardin, David Foster, Desiire, Donovan Woods, Fefe Dobson, Geddy Lee, Georges St-Pierre, Hamza Haq, Johnny Orlando, Josh Ramsay, Justin Bieber, Kiefer Sutherland, Measha Brueggergosman, Mike Myers, Morgan Rielly, National Chief Perry Bellegarde, Olivia Lunny, Pascal Siakam, Robbie Robertson, Ryland James, Sam Roberts, Scott Helman, Serena Ryder, Serge Ibaka, Shawn Hook, TIKA, The Tenors, Tyler Shaw, Walk off the Earth, et la distribution de SCHITT’S CREEK incluant Annie Murphy, Catherine O’Hara, Chris Elliott, Dan Levy, Dustin Milligan, Emily Hampshire, Eugene Levy, Jenn Robertson, John Hemphill, Karen Robinson, Noah Reid, Rizwan Manji et Sarah Levy.

Ils se joignent à la liste de participants dévoilée plus tôt cette semaine, soit Alessia Cara, Arkells, Barenaked Ladies, Bianca Andreescu, Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie, Céline Dion, Chris Hadfield, Connor McDavid, David Suzuki, Eric McCormack, Hayley Wickenheiser, Howie Mandel, Jann Arden, Jason Priestley, Margaret Atwood, Marie-Mai, Michael Bublé, Penny Oleksiak, Rick Hansen, Rick Mercer, Russell Peters, Sarah McLachlan, Shania Twain, Sofia Reyes, Tessa Virtue, Will Arnett et William Prince.



