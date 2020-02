Sophie Nélisse est magnifique sur la plage en Thaïlande!

La neige et la grisaille de février, ce n'est pas pour Sophie Nélisse!

L'actrice s'est plutôt envolée vers la Thaïlande, cette semaine, afin de profiter des magnifiques plages d'Ao Nang! Cette ville est située dans la province de Krabi, au bord de la mer d’Andaman.

Au menu : plage de sable blanc, végétation abondante et vagues turquoise!

Depuis hier, Sophie Nélisse a partagé quelques clichés le montrant sur la plage... et elle est renversante! En plus d'être belle à ravir, la star a l'air plus heureuse que jamais.

Voici les photos en question :

Elle nous donne envie de partir en vacances au soleil, nous aussi!

Pssttt..! Sophie Nélisse ne voyage pas seule! Elle est en compagnie d'une autre actrice adorée des jeunes : Livia Martin!

La célèbre blonde et la star de Max et Livia ont d'abord visité le Vietnam toutes les deux avant de se rendre en Thaïlande :

« Clairement pas notre plus belle photo, mais je trouve que ça représente exactement ce dont on a l’air ensemble; deux nouilles avec le sourire toujours fendu jusqu’aux oreilles. Lowckey je pense que je me suis fait un peu d’abdos à force de rire à en pleurer avec toi. Merci de m’accompagner sans cesse dans mes aventures de fou, que ce soit dans le fin fond des bois au Canada ou dans un autre continent complètement. T’es la meilleure partner de voyage, une personne si généreuse que desfois j’ai l’impression que je te mérite pas, et surtout (je ne pourrai te le dire assez) la fille la plus forte que je connaisse. Malgré les obstacles difficiles du passé, tu ouvres grand les bras à la vie qui s’offre à toi et décide d’y voir que le positif. Je suis fière de toi et je t’aime. Ah pis tu veux sortir où à soir btw? Tant qu’on arrête se chercher de la crème glacé en chemin, moi jsuis chill. »

On les adore! Et on leur souhaite un bon voyage!

