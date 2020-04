On pourra maintenant visionner des films à succès dans le confort de chez soi grâce à deux nouvelles plateformes québécoises!



En raison de la pandémie de coronavirus, l'entreprise de distribution MK2 Mile End et la salle de cinéma montréalaise le Cinéma Moderne ont chacune lancé leur plateforme de vidéo à la demande.



M2K Mile End propose plusieurs films à succès, dont l'oscarisé Parasite et Il pleuvait des oiseaux. Les cinéphiles pourront voir le film français Portrait de la jeune fille en feu à partir du 14 avril. Le thriller Swallow sera mis en ligne en anglais à partir du 28 avril.



Sur le site de Cinéma Moderne, on peut visionner des films récents qui ont dû quitter la programmation de l'établissement. Il est possible de voir entre autres la comédie En attendant Avril, du réalisateur québécois Olivier Godin. La sélection de films sera renouvelée chaque semaine jusqu'à la réouverture du cinéma.





Rappelons également que la plateforme de streaming est offerte gratuitement pour 30 jours. Tous les détails se trouvent ici.

