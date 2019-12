Voyez le teaser du Guide de la famille parfaite de Ricardo Trogi

La mini bande-annonce du film Le guide de la famille parfaite a été dévoilée aujourd'hui!

Cette comédie de Louis Morissette et Ricardo Trogi promet d'être tordante! En une minute seulement, on comprend le ton comique et satyrique du long métrage.

On nous plongera au coeur d'une famille qui fait face à la « complexité d’élever des enfants dans une société d’ultra performance ».

Voici le teaser du Guide de la famille parfaite :

C'est tellement drôle! Et ça nous donne vraiment hâte de voir la suite!

Ricardo Trogi réalise ce film dont l'idée originale vient de Louis Morissette. Ce dernier cosigne également les textes et produit le film en plus d'y tenir le rôle principal!

Il donnera la réplique à une foule d'acteurs talentueux : Émilie Bierre (Une colonie), Catherine Chabot (Menteur), Isabelle Guérard (Détour), Gilles Renaud (Les mauvaises herbes), Louise Portal (Les invasions barbares), Alexandre Goyette (King Dave) et Xavier Lebel.

Voici le synopsis officiel :

Sommes-nous dans une société « d’overparenting » ? Le film « Le guide de la famille parfaite » se veut une comédie grand public qui soulève la question et expose en humour la difficulté et la complexité d’élever des enfants dans une société d’ultra performance, nourrie par des parents qui, voulant donner le meilleur à leurs enfants, finissent par les étouffer. Parce qu’il est dangereux, le piège de vouloir faire des versions améliorées de nous-même. Une génération de jeunes adultes surqualifiés, surprotéinés, surstimulés qui pourront atteindre les objectifs qui avaient échappé à leurs parents. Mais comment devenir une personne « complète » en n’essuyant pas de revers et ne vivant pas l’échec? Cet altruisme, qui cache mal le désir des parents de démontrer à leur entourage qu’ils sont plus performants que les autres en tant que parents, amène parfois les enfants à ressentir une pression excessive et inutile qui provoque des déprimes et beaucoup d’angoisse chez les adolescents. Une angoisse qu’ils parviennent mal à communiquer et qui les pousse parfois à l’automutilation, les pensées suicidaires et au sabotage.

À voir au cinéma l'été prochain.

Vous aimerez aussi: