La dernière de la saison pour Flirt à l'aveugle

Pour ce 12e épisode de Flirt à l’aveugle, nous allons à la rencontre de Solmaz, 39 ans, vendeuse dans le domaine de la publicité. Célibataire depuis 4 ans, elle recherche un homme aux bonnes valeurs et un partenaire qui pourra la supporter dans les différents moments de sa vie.

Le premier gars s’appelle Tommy et il est âgé de 42 ans. Solmaz fait sa connaissance lors d’une séance de lancer de la hache, activité spécialement choisie par Tommy pour démontrer qu’il aime essayer de nouvelles choses. Il s’ouvre beaucoup sur ses liens avec sa famille : il mentionne que son père est décédé et que sa mère est atteinte d’une maladie mentale. Il ne la côtoie malheureusement plus. Il a aussi souligné qu’il a repris contact avec sa sœur qu’il n’avait pas vu depuis plusieurs années.

Le deuxième candidat se prénomme Simon, il a 40 ans et il est monoparental. Il occupe un poste de technicien en eaux usées à la ville de Montréal. Il dit cuisiner régulièrement et il aime beaucoup partager du temps de qualité avec sa fille. Il se dit même ouvert à avoir d’autres enfants dans le futur. Passionné de voyage, Simon adore partir à l’aventure avec son sac à dos.

Le troisième gars s’appelle Dany, il a 35 ans et il est célibataire depuis 1 an. Il est très actif sur l’application mobile TikTok. Son côté créatif interpelle beaucoup Solmaz.

Pour les dates suivantes, Solmaz sera seule avec les garçons afin d’en apprendre davantage sur eux.

Solmaz et Tommy entretiennent une belle discussion sur l’importance des odeurs et sur la place de la spiritualité dans leur vie respective. D’ailleurs, Solmaz apprend que Tommy a déjà été propriétaire d’une boutique ésotérique. Aujourd’hui, il occupe un poste de technologue en architecture.

Célibataire depuis plus d’un an, Simon souhaite en apprendre plus sur les origines de Solmaz et sur ses nombreux voyages. Ensemble, ils partagent la même curiosité face à la nourriture. D’ailleurs, Simon mentionne avoir déjà étudié en cuisine dans le passé. Solmaz découvre aussi que c’est un amoureux des jeux de société.

Dany présente à Solmaz son ami chanteur David Jalbert, afin qu’elle puisse apprendre à le découvrir à travers les yeux de quelqu’un d’autre. David dit de son ami qu’il est intense et qu’il aime prendre soin des autres. Solmaz apprend également que Dany est directeur des ventes au sein d’une compagnie de télécommunications et qu’il aime prendre soin de lui et bien manger.

Suite aux 2e rencontres avec les candidats, Solmaz semble avoir un faible pour Dany; elle a grandement apprécié leurs échanges simples et agréables.

Tommy offre un verre de vin à Solmaz pour souligner officiellement leur rencontre. Il souhaite en savoir plus sur ce qu’elle recherche chez un homme. De son côté, Tommy partage son parcours de vie bien particulier. Il se dit d’ailleurs très fier de son cheminement parcouru : ancien itinérant, il est retourné à l’école à plusieurs reprises pour terminer ses études.

Simon invite Solmaz dans une microbrasserie pour lui faire découvrir l’envers du décor. Pendant leur rencontre, ils parlent de leur famille respective. Simon souligne le fait qu’il est retourné à l’école pour changer de carrière afin de pouvoir être plus présent pour sa famille.

Dany, père de trois enfants en bas âge, est ouvert à en avoir d’autres s’il rencontre la bonne personne. Il voudrait toutefois se marier avant d’agrandir sa famille.

Le moment est venu pour Solmaz de réfléchir à chacune de ses rencontres. Elle dispose de 10 minutes pour choisir son candidat préféré. Finalement, c’est Dany qui aura la chance de prendre un dernier verre avec elle. Chacun de leur côté, ils disposent d’un court moment pour décider s'ils souhaitent poursuivre l’aventure ensemble. La décision est facile pour les deux candidats : d’un commun accord, ils souhaitent partager un dernier verre.

