10 nouveautés Crave et Netflix à voir en ce premier week-end de mai!

Vous adorez les films d'animation? Vous êtes un mordu d'action? Vous préférez les romances coquines?

On a une foule de suggestions cinéma pour vous, que vous pourrez regarder dans le confort de votre salon!

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées aux catalogues Crave (qui est gratuit pendant un mois pour les nouveaux usagers) et Netflix en ce vendredi 1er mai 2020. On a repéré des longs métrages de tous les genres qui sauront plaire à tous et chacun!

Voici nos 10 suggestions de films à regarder en rafale pendant le premier week-end de mai :

Crave

Arnaque en talons

Retrouvez Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer et Lili Reinhart dans ce film d'action inspiré d'une histoire vraie.

Réduite au chômage par la crise financière de 2008, une stripteaseuse new-yorkaise fait équipe avec une collègue dégourdie pour arnaquer leurs anciens clients de Wall Street. Inspiré d'une histoire vraie.

À voir dès maintenant sur Crave!

Je suis Heath Ledger

Ce documentaire est le premier d'une série de quatre sur des personnalités qui nous ont quittés trop tôt, disponibles dès aujourd'hui sur Crave!

Je suis Heath Ledger dresse un portrait intimiste de la vie et de la carrière remarquables de l'acteur australien Heath Ledger à l'aide d'entrevues exclusives avec ses amis et sa famille.

Je suis Paul Walker

Ce documentaire explore la vie et l'héritage de l'acteur Paul Walker, notamment connu pour son rôle dans la franchise à succès Fast and Furious et décédé à l'âge de 40 ans dans un accident de voiture

À voir dès maintenant sur Crave.

Je suis Patrick Swayze

Je suis Patrick Swayze explore la vie d'un des hommes les plus connus des années 1980. Remettant en question les notions hollywoodiennes de masculinité, il a redéfini ce que signifiait être l'homme le plus sexy vivant.

Avec des vidéos, des photos et des interviews originales jamais vues auparavant avec ceux qui le connaissaient le mieux.

À voir dès maintenant sur Crave.

Je suis Martin Luther King Jr

Ce documentaire suit la vie et l'héritage de Martin Luther King Jr. L'histoire de cette icône américaine est racontée dans une perspective contemporaine et structurée autour des événements incontournables du mouvement des droits civiques.

À voir dès maintenant sur Crave.

Netflix

Cinquante nuances plus claires

Le troisième volet de la saga « 50 Shades » est arrivé sur Netflix aujourd'hui!

Jamie Dornan et Dakota Johnson y reprennent leurs rôles titres de Christian Grey et Anastasia Steele.

Deadpool 2

Cette comédie d'action est la suite du succès Deadpool avec Ryan Reynolds!

Dans ce nouveau long métrage, le super-héros Deadpool décide de créer sa propre équipe, la « X-Force ».

À voir dès maintenant sur Netflix.

Les petits pieds du bonheur

Un film d'animation devenu un véritable classique!

Sorti en 2006, ce long métrage pour toute la famille nous entraîne dans l'univers des pingouins empereurs!

À voir dès maintenant sur Netflix.

Gravité

Impossible de rester de glace devant ce suspense de science-fiction mettant en vedette Sandra Bullock et George Clooney!

Une expédition spatiale qui devait être une routine tourne rapidement à la catastrophe.

À voir dès maintenant sur Netflix.

Retour vers le futur

C'est le moment de faire découvrir Marty McFly, le professeur et leurs voyages dans le temps aux plus jeunes!

Et si vous êtes seul à la maison, c'est le moment de regarder ce classique des années 80 de nouveau!

À voir dès maintenant sur Netflix!

Vous aimerez aussi: