Jalousiiiiiiiiiiiiiiiie, quand tu nous tiens!

Les bébés chiots et chats poppent de partout depuis le début de la pandémie, nous rendant un peu dingos sur les réseaux sociaux en découvrant leurs adorables binettes et leurs yeux craquants! Sans plus tarder, et pour le bonheur de tous, voici 10 stars et leur nouvel animal de compagnie.

Vous allez pousser de grands «Onnnnnnnnnnn!» sonores dans 3-2-1...





Le nouvel «enfant préféré» de Mitsou? Marlo, l'adorable caniche rousse!

Initialement achetée comme cadeau pour sa fille Mila, c'est finalement Mitsou qui a succombé au charme du poodle. Ses jolies boucles et frisettes arriveraient même à faire sourire The Grinch tellement elle est chou!





Mariloup Wolfe et ses garçons sont totalement en amour avec la petite Himalaya. Et il y a de quoi... Avouez qu'elle est craquante? Miaaaaow!





La patineuse artistique et médaillée olympique sur glace canadienne Tessa Virtue nous fait craquer avec son petit chien Zoë. Le mignon retriever de la Nouvelle-Écosse la suit partout, et ce, même lorsqu'elle a des contrats à la télé!





Marie-Christine Lavoie a été très marquée par la mort de sa chatte de race abyssin Mascara, en août dernier. C'est donc avec bonheur qu'on a découvert que sa petite famille avait hébergé une nouvelle chatte récemment, la petite Mila.

Avez-vous vu ses beaux grands yeux bleus?





Impossible de ne pas trouver cute Atreyu, le nouveau chien de Coeur de pirate. Le berger australien est inséparable de la chanteuse et de sa petite fille Romy. En plus, Atreyu a même son compte Instagram!





Isabelle Desjardins nous a totalement fait craquer cette semaine en nous présentant la nouvelle venue dans sa maison: une adorable femelle lévrier italien!





Noémie Bannes d'OD Bali a accueilli la petite Téquila chez elle. Elle se fond bien au décor, non?





Sabrina Cournoyer et son amoureux ont un nouveau bébé: Henri, le mignon bouledogue français de couleur bleue... aux yeux bleus! On en veut tellement un!!!





Mélissa Bédard et sa petite famille ont décidé qu'il était grand temps d'intégrer un nouveau membre à leur famille: la petite Stella! Résultat? Le berger australien s'amuse maintenant avec les enfants!



Instagram Mélissa Bédard



Maxim Martin a un nouvel ami à quatre pattes et il le suit partout... même sur le plateau de tournage de Max et Livia Express!





Pssssst! Un petit dernier pour la route? L'influenceur/YouTubeur/réalisateur Émile Roy a fait l'acquisition d'un Golden retriever et il est à croquer!





Pssst! Découvrez 25 stars québécoises et leurs animaux de compagnie!



Vous aimerez aussi: