Les stars nous en ont mis plein la vue cette année en couverture des magazines québécois!



Parmi les couvertures qui nous ont le plus marqué, notons la transformation capillaire extrême de Marie-Mai, la magnifique séance d'Ariane Moffatt avec le Elle Québec et la couverture des 11 femmes d'influence qui se mobilisent contre le racisme du magazine VÉRO.



Ces séances photos, fashion et glamour, vous ont permis de voir vos personnalités favorites sous un autre angle.



Voici 15 magnifiques couvertures de magazines québécois en 2020 :

Marie-Mai - Elle Québec

Anne Dorval - Châtelaine

Sarahmée - Clin d'oeil

Charlotte Cardin - Elle Québec (Juin 2020)



Bianca Gervais - Elle Québec



Ariane Moffatt - Elle Québec

Non au racisme! - Magazine Véro



Evelyne Brochu - Châtelaine



Mitsou - Clin d'oeil





Mariana Mazza - Clin d'oeil



Coeur de pirate - Clin d'oeil

Elisapie - Elle Québec (Octobre 2020)



Sophie Nélisse - Elle Québec (Novembre 2020)

Jay Du Temple - Elle Québec

Véronique Cloutier - Magazine Véro



