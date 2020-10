15 magnifiques looks de Josiane Comeau, la grande gagnante de La Voix 2020!

On a eu droit à une finale remplie d'émotions et 100% féminine dimanche soir à La Voix!



C'est Josiane Comeau, de l'équipe de Coeur de pirate, qui a été couronnée grande gagnante de cette édition! Originaire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, l’interprète de 19 ans a conquis le public avec une version touchante de Lonely de Noah Cyrus. Elle a remporté avec 59% des votes (5% pour Flora, 17% pour Michaela et 19% pour Suzie).



En se rendant sur sa page Instagram, on remarque que la jeune femme a un incroyable sens du style. Voici 15 magnifiques looks de Josiane Comeau :



Encore une fois, toutes nos félicitations à Josiane Comeau! On est si content pour elle!



Ariane Moffatt a dévoilé son tout nouveau look hier soir sur le plateau de La Voix! La star rocke maintenant le mullet (oui, comme celui de Marie-Mai et Miley Cyrus)! Voyez les photos ici!

