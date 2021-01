17 stars québécoises enceintes en même temps

Baby boom, quand tu nous tiens!

La pandémie a été pour le moins prolifique pour les rapprochements au sein de nos couples préférés du milieu culturel. Nul doute, les cigognes feront clairement du temps supp' dans les prochaines semaines avec tous les bébés à venir dans le showbiz québécois.

Voici 17 stars qui sont enceintes en même temps...



Maude Lavoie

La vedette d'Occupation Double Grèce et son amoureux Jerry auront un petit garçon en juin 2021.





Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin

C'est avec le plus grand des bonheurs qu'on a appris que les comédiens Léane Labrèche-Dor (Les Magnifiques, SNL Québec, Camping de l'ours) et Mickaël Gouin (En tout cas, Mon ex à moi, L'âge adulte), qui forment un adorable couple depuis plusieurs années déjà, vont accueillir la cigogne dans les prochains mois!



Kevin Bazinet et Charlie Cormier

Le plus que sympathique auteur-compositeur-interprète Kevin Bazinet attend la venue de la cigogne pour la toute première fois avec son amoureuse, Charlie Cormier.





King Melrose

Non seulement le chanteur King Melrose a dévoilé qu'il était tout nouvellement fiancé à son amoureuse Sophie, mais il a aussi annoncé que sa belle et lui attendaient la cigogne pour 2021... en plus d'emménager ensemble dans une nouvelle maison!



Sarah Couture

L'influenceuse, globe-trotteuse et blogueuse mode derrière Les Trouvailles de Sarah a annoncé qu'elle attendait pour la toute première fois la cigogne!





Priscilla Ventura

La belle influenceuse, qui fait fureur sur Instagram auprès des mamans, est enceinte de 35 semaines!



Rémi Chassé et son amoureuse Karine

Formidable nouvelle en cette dernière semaine de janvier: Rémi Chassé et son amoureuse vont être parents!



Olivier Simard

Le fils du chanteur et animateur René Simard et sa conjointe Marie-Josée Taillefer va être papa pour la toute première fois.



Marie-Ève Janvier

La chanteuse et animatrice attend son deuxième enfant avec son conjoint Jean-François Breau!





Meggie Lagacé

La belle chanteuse de Star Académie, Meggie Lagacé, connaîtra à nouveau les joies de la maternité!





Clara Choquette et Gabriel de L’Amour est dans le pré

Clara et Gabriel ont annoncé qu'ils attendaient la venue de la cigogne en octobre dernier. Au moment de partager la grande nouvelle, ils ont révélé qu'il s'agissait d'un bébé «arc-en-ciel»!



Isabelle et Julien de L’Amour est dans le pré

Les amoureux, qui ont eu un véritable coup de foudre pendant la septième saison de la télé-réalité, seront parents pour la toute première fois!



Bianca Longpré et François Massicotte

L'amoureuse de l'humoriste François Massicotte, la pétillante Bianca Longpré, attend la cigogne pour la toute première fois!





Marjorie Vallée

L'animatrice radio va connaître pour la toute première fois les joies de la maternité avec son amoureux Danik!





Florence K

Florence K se prépare tout doucement à accueillir la cigogne! Il s'agit de son tout premier enfant qui naîtra de son union avec le musicien Ben Riley, qu'elle a épousé en 2018.





William Cloutier de Star Académie 2021

Le chanteur, qu’on a connu dans Mixmania 3 et qui fait partie des 20 aspirants Académiciens qui vivront l'effet Star Académie dès le 14 février prochain, va être papa pour la deuxième fois!





Marilyne Moreau

Marilyne Moreau, qu'on a pu découvrir dans la série Barmaids à MusiquePlus, a annoncé qu'elle allait connaître pour une deuxième fois les joies de la maternité.





