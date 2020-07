3 vedettes d'ici et d'ailleurs dévoilent leur baby bump!

Trois célébrités d'ici et d'ailleurs ont dévoilé leur adorable baby bump sur Instagram, cette semaine!

L'animatrice de Rouge Julie St-Pierre, qui attend son deuxième enfant avec son époux Vincenzo, la top-modèle américaine Gigi Hadid, enceinte de son premier enfant avec le chanteur Zayn Malik, et l'autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion, qui aura bientôt un deuxième bébé avec le producteur Jean-Luc Della Montagna.

Cette dernière a publié une nouvelle photo de son baby bump en dévoilant le sexe de l'enfant à naître : ce sera une petite fille!

Voici le superbe cliché de Léa Clermont-Dion accompagné d'une réflexion sur notre société :

« Je suis enceinte d’une fille. Elle grandira, je l’espère, dans un monde plus égalitaire. C’est qu’on la pensait acquise l’égalité. Mais c’en est une de façade. Tout nous le démontre. De Black Live Matters au mouvement sans précédent de dénonciation des violences sexuelles que l’on vit, nous apprenons des récits des autres. Je suis profondément chamboulée par tout ce que je lis. Je pensais connaître l’ampleur des oppressions. J’en savais si peu. Je suis une femme blanche privilégiée et je prends sérieusement conscience de cette position. Je suis en colère, triste et solidaire avec celles et ceux dont l’estime demeurera meurtrie. La violence laisse des marques indélibiles.



Je tente de rester optmiste. C’est ce qui me tient ancrée. Je me préserve pour mon fils et ma fille. Nous nous éduquons à vitesse grand V. Et j’ai espoir que les prochaines générations feront mieux. La solidarité qui jaillit, malgré cette laideur parfois si sombre, me donne de la force pour y croire. »

De son côté, Gigi Hadid a montré son ventre arrondi pour la toute première fois lors d'un live Instagram.

Enceinte d'environ 6 mois, la top-modèle est très discrète sur sa vie privée. Pendant la vidéo en direct, Gigi Hadid a expliqué « qu'en pleine pandémie, sa grossesse est loin d'être la chose la plus importante qui se passe dans le monde ».

Voici le baby bump de la célèbre Californienne :

Gigi Hadid sur Instagram

Gigi Hadid sur Instagram

En terminant, Julie St-Pierre a partagé une magnifique photo d'elle vêtue d'une robe jaune moulante révélant son ventre bien rond :

« Ça paraît plus vite un deuxième bébé m’avait-on dit! Et bien je confirme!!! 19 semaines seulement, je n’ose pas imaginer à 40 semaines!!! C’était comme ça pour vous aussi les moms? Mais je l’aime ma bedaine, je me sens bien, je porte la vie, c’est magique et je reconnais ma chance d’être à nouveau maman. 💛🌻🌟🌼 #rosematernité #babybump #19semainesdegrossesse #19weekspregnant #gratitude »

Les trois futures mamans sont rayonnantes!

Vous aimerez aussi: