37 magnifiques photos de Karine Vanasse pour fêter ses 37 ans!

Karine Vanasse célèbre son 37e anniversaire aujourd'hui!



La star de téléréalité a vu le jour le 24 novembre 1983 à Drummondville!



Afin de souligner cette journée toute spéciale, on a pensé vous présenter les plus beaux looks de la populaire actrice.



Voici 37 magnifiques photos de la star pour fêter ses 37 ans :



















Bonne fête Karine Vanasse!



Avez-vous vu passer cette photo souvenir de Céline Dion et Karine Vanasse sur les réseaux sociaux? Le portrait souvenir nous ramène au coeur des années 90!



