38 vedettes QC qui ont déjà décoré leur sapin de Noël (et on est vraiment jaloux)!

«It's beginning to look a lot like Christmas!»

Petite neige à l'extérieur, dernier sprint pour acheter les cadeaux et la bouffe pour nourrir notre garde rapprochée lors du réveillon de Noël... Ouff! Si vous n'avez pas encore terminé vos décorations du temps des Fêtes (ou si vous êtes simplement curieux), voici de quoi vous donner quelques idées!

Eh oui, de nombreuses personnalités québécoises sont déjà dans la magie des Fêtes et ont décoré avec brio leur sapin de Noël!



Marilou



Jérôme Couture



Alexandre Côté de l’Amour est dans le pré



Alexandra Cosentino d’OD Bali



Anne-Catherine et Cédrick d’OD Chez Nous



Charles Lafortune



Patrick Langlois



Jennifer de l’Amour est dans le pré



L'entrepreneure Sarah Couture



Véronique Cloutier



Étienne Boulay et Maïka Desnoyers



Chloé Dumont



Martine Forget et Jonathan Bernier



Geneviève Tardif et Charles Hamelin



Michaela Cahill de La Voix



William Deslauriers de Star Académie



La YouTubeuse Cynthia Dulude



Sansdrick Lavoie de Faites-nous la cour



La plongeuse Jennifer Abel et le boxeur David Lemieux



Julie Du Page



Alanis Désilets



Meeker Guerrier, qui animera les émissions réseau de la fin de semaine à Noovo!



L’influenceuse Éliane Duquet



Guillaume Lambert



Vanessa Giroux de Barmaids



Alexandra Diaz



Manon Leblanc



Marjorie Vallée



La patineuse olympique Tessa Virtue



L’influenceuse Noémie Dufresne



Louis-Olivier Maufette



La YouTubeuse Ève Martel



Billy Tellier



Frédéric Pierre



Geneviève Everell



Kim Demers



Émilie Janvier



Guylaine Guay



Andréane Chamberland d'OD Californie



