5 nouvelles photos des enfants de nos vedettes québécoises!

Plusieurs vedettes québécoises ont dévoilé de nouvelles photos de leurs enfants, cette semaine sur Instagram!

Étienne Boulay et Maïka Desnoyers ont recréé une photo souvenir avec le jeune Hayden, entre autres, et les tourtereaux Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont eu droit à un souper cuisiné par leurs garçons!

Voici 5 nouvelles photos des enfants de vedettes québécoises qu'on adore :

Maïka Desnoyers a retrouvé une photo souvenir de Hayden, son garçon est né de son union avec Guillaume Latendresse, avec Étienne Boulay il y a trois ans. Le duo a décidé de recréer la photo et ça nous permet de réaliser à quel point Hayden a grandi!

(Utilisez la petite flèche blanche, à droite au centre de la publication, pour voir l'autre photo)

Patrick Langlois et sa belle Juliette se sont offert un moment père-fille de qualité et ont cuisiné un délicieux gâteau au chocolat!

Florence K a dévoilé une nouvelle photo de son nouveau-né accompagnée d'un magnifique texte sur la maternité.

« Je sais que je ne fais que poster des photos de moi avec mes filles mais je capote tellement sur mes enfants! Bébé Charlotte est un charme et Alice est incroyable de passer à travers cette pandémie où toutes ses activités sociales n’existent plus, où elle va à l’école un jour sur deux, où elle ne fait pas les choses qu’une ado de son âge devrait faire. J’admire la résilience de nos ados et je les encourage à parler de ce qu’ils vivent, à ne pas avoir honte d’exprimer ce qu’ils trouvent plus difficile. La résilience de cette génération est quelque chose! Vivement le retour à la vie normale, et croisons les doigts pour que ce soit cet automne! », a déclaré la chanteuse avec la photo ci-haut.

Jessica Barker a, de son côté, pris le thé avec l'adorable Joséphine. La fillette a eu 4 ans en décembre dernier.

Patricia Paquin sur Instagram

En terminant, Patricia Paquin a pris ses deux garçons en photo, Benjamin et Gabriel, pendant qu'ils préparaient le souper pour elle et Louis-François Marcotte!

On craque!

