Le confinement n'a pas eu que des mauvais côtés: plusieurs couples en ont profité pour se retrouver, passer un max de temps ensemble... et ont finalement décidé de passer à l'étape supérieure de leur relation!

Résultat? Plusieurs ont annoncé leurs fiançailles et un baby boom est à prévoir dans les prochaines semaines!

Voici 8 personnalités QC qui se sont fiancées dans les derniers mois!



Phil Roy

«Y’a une couple de semaines, elle a dit oui. Vive l’amour, vive Virg. Merci à @joelmullerdesign pour la bague, @renrob_ le complice photographe ninja. #nohashtagneeded», dévoilait Phil Roy en octobre dernier.





King Melrose

«Toute qu’une année !!!

Je vous en souhaite une superbe, remplie d’amour, de santé et d’espoir 🤍🤍🤍», a confié le chanteur à ses fans pour la nouvelle année, annonçant du même coup qu'il était fiancé et qu'il allait être papa!





Joëlle Landry de Vol 920

«Un nouveau chapitre commence 🥰💍♾ ✨@huguespug je t’aime pour la vie❤️❤️❤️», a confié la belle blonde, qu'on a connue dans l'aventure Vol 920 en 2014.





Zagata de La Voix

«Elle a dit oui 💍❤️🍾

Et même la Covid n’aurait pu m’empêcher de lui demander sa main 💍❤️

Je t’aime mon amour ❤️❤️❤️ @chatnid», a dévoilé Zagata (alias Jesse Proteau), qu'on a connu à La Voix 6.



Claudie et Mathieu d'OD Afrique du Sud

«Le vrai soir où j'ai dis oui.

Oui à accepter que le vrai amour existe, qu'il n'y a aucune règle à l'amour.

Après seulement 1 journée en safari, je savais que j'allais marier @mathieupellerin._ . Je n'ai jamais eu aucun doute sur mes sentiments. Cet homme me fait sentir bien, il me rend meilleure et contribue à mon épanouissement.

Certains diront que c'est rapide, mais moi je sais que c'était le moment parfait.

Le confinement nous a tellement rapproché Math et moi. Nous sommes devenus complices comme deux meilleurs amis amoureux plus que jamais.

J'ai dis oui à mettre mes échecs amoureux derrière moi pour accepter que l'amour est le meilleur et le pire sentiment à la fois.

J'ai dis oui à l'homme qui me fait vibrer depuis le jour un.

Je me sens une femme nouvelle. Avoir une bague au doigt signifie beaucoup pour moi. J'y croyais pu au vrai amour et j'ai eu tord de ne plus y croire, car j'ai rencontré l'homme de ma vie au moment où je m'y attendais le moins.

Au début de notre relation, j'étais si insécure, car j'avais peur de me faire briser le coeur. Cette relation m'a,au contraire, reconstruit. Je remercie la vie d'avoir mis sur mon chemin Mathieu. C'est vrai qu'il est toujours heureux d'être content et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui.

J'ai dis oui à être heureuse.

Je t'aime mon amour. Merci pour ce merveilleux cadeau de vie. On va s'aimer même quand on sera tout ratatinés de vieillesse.

À notre vie d'intensité, de complicité et d'amour pur, je te dis oui pour la vie. ❤️ », a confié Claudie Mercier lorsque son amoureux Mathieu Pellerin l'a demandée en mariage à l'émission Colocs... en amour: Spécial Noël!





Rosalie Vaillancourt

«Maintenant que le petit Jesus est né, j’ai une nouvelle. Hier, j’ai demandé à mon copain de m’épouser et il avait eu la même idée. Ça faisait 9 mois qu’il traînait sa bague dans ses poches et moi 4 mois. Je suis tellement heureuse d’avoir trouvé l’ami et l’amour de ma vie. Chum 2019 est là pour rester. Joyeux Noël à tous. Je t’aime mon fiancé @oliauger», annonçait l'humoriste à Noël dernier, surprise que son amoureux lui ait fait la grande demande.



Rafaëlle Roy et Joffré Charles

«Je choisis de te choisir à chaque matin depuis 1 an - ⠀

⠀

Aujourd'hui, nos nuits sont plus courtes mais nos réveils sont toujours aussi doux. Peu importe la vie qu'on mènera, c'est ensemble qu'on le fera mieux.⠀

⠀

J'ai trouvé l'humain qui me fait sentir libre dans l'union⠀

L'homme dont la bienveillance, l'écoute et le désir d'évoluer solidifient nos fondations⠀

Le papa patient et dévoué qu'une maman rêve d'avoir comme allié⠀

Le musicien passionné qui donne la couleur à mes accords; the missing notes to my harmony⠀

L'âme que j'ai manifestement connue dans une vie antérieure et que je reconnais à travers le temps⠀

⠀

Je choisis de te choisir à chaque matin depuis 1 an - ⠀

⠀

Je te choisirai pour les années à venir jusqu'à nos 169 ans⠀

⠀

Puis je continuerai de te choisir dans les vies qui suivront, parce qu'un amour comme celui-ci, c'est trop grand pour que ce soit autrement. ⠀

⠀

Joffré Lemieux, ⠀

YES I WILL!!!!!!!», a confié Rafaëlle Roy en décembre dernier, après avoir mis au monde son tout premier enfant.



Adamo Marinacci

Le rappeur Adamo a demandé la main de sa blonde Panida! Pour tous les détails, c'est par ICI!



