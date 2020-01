Alain Choquette victime d'une crise cardiaque

Alain Choquette a été victime d'une crise cardiaque le 15 janvier dernier.



Le célèbre magicien a été rapidement hospitalisé au CHUM de Montréal et il est maintenant hors de danger. Il subira une importante chirurgie dans les prochains jours.



«Cette opération l’obligera à être en convalescence et à arrêter toutes activités professionnelles pendant les deux prochains mois afin de bien se remettre sur pied», peut-on lire dans un communiqué envoyé aux médias par ses porte-paroles du Groupe Entourage.





Alain Choquette devait reprendre sa tournée La mémoire du temps le 1er février prochain au Capitole de Québec. En raison de son opération, les spectacles prévus jusqu'au 22 mars sont reportés. Des nouvelles dates seront bientôt annoncées et les équipes des salles de spectacle communiqueront avec tous les détenteurs de billets pour les aviser des procédures à suivre.



Selon le site officiel du magicien, ce dernier remontera sur scène le 2 avril à Terrebonne.



On souhaite un bon rétablissement à la vedette!



Plus de détails à venir.