Alain Dumas s'ouvre avec émotion sur le décès tragique de son père

Alain Dumas vit présentement des moments difficiles.



Son père, Jacques Dumas, a été retrouvé sans vie le 14 octobre dernier dans les eaux de la rivière Richelieu à Sorel-Tracy. Ce dernier aurait chuté et se serait noyé.

Le populaire animateur s'ouvre avec émotion sur le décès tragique de ce dernier dans la plus récente édition du magazine La Semaine : « Vendredi soir, le coroner nous a donné les résultats de l’autopsie. Il concluait que papa était décédé «d’une mort violente de nature indéterminée». Il ne pouvait alors conclure ni à un accident ni au suicide. Mais quelques jours plus tard, le coroner a précisé ses conclusions quant à la cause vraisemblable du décès de papa et tout porte à croire qu’il se serait noyé. Ça ne sert à rien de tenter d’avoir une réponse qui ne viendra pas, alors je préfère me concentrer sur l’homme important qu’il a été pour moi. »



Toutes nos pensées vont à Alain Dumas et sa famille pendant cette période de deuil.



Celui qui est récemment devenu grand-papa a partagé un message inspirant à ses admirateurs sur sa page Facebook.



« À travers la grisaille de l’automne, la dévastation de cette pandémie et toutes nos peines, il faut, chacun, trouver la petite lumière…Par chance ma petite lumière est immense. Merci la vie! », a écrit la vedette.







Vous aimerez aussi :