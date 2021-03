L'influenceuse Alanis Désilets est enceinte de son premier enfant!

Alanis Désilets sera bientôt maman!



L'influenceuse a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, mercredi. Elle attend son premier enfant avec son fiancé Joel Giguère.

Voici les magnifiques images capturés par la photographe Camille DS (utilisez la petite flèche blanche, au centre à droite de la publication, pour voir l'autre photo) :



« ON VA ÊTRE PARENTS. ❤️



On en revient pas encore. (Surtout du fait que dans pas si longtemps, je vais devoir apprendre à un humain à ne pas se fouiller dans le nez, chose que moi-même je fais encore🙃)



On est tellement contents. J'me trouve surtout bien chanceuse de vivre cette aventure-là avec mon bestfriend. Tu vas être le meilleur Joël, full full.



J'ai hâte de voir la p'tite bine qui va sortir de là! », a-t-elle écrit avec émotion en légende de sa publication.

On est tellement heureux pour Alanis et son amoureux, Joel!



Karine Paradis

Rappelons que le couple a récemment agrandi la famille en adoptant Cowboy, un chien de montagne des Pyrénées, en décembre dernier! Les tourtereaux adorent les animaux : ils sont déjà parents d'un lapin appelé Whiskey, des souris Charlie et Holly, ainsi que d'une autre chienne prénommée Dolly!



Quelle belle famille!

On souhaite une merveilleuse grossesse à Alanis Désilets!

Vous aimerez aussi :