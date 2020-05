Alanis Désilets d'OD Bali dévoile son corps et parle d'acceptation de soi

La pétillante Alanis Désilets est notre étoile du jour!



La populaire influenceuse, découverte à Occupation Double Bali, a partagé un message d'acceptation de soi sur Instagram. Dans un texte inspirant, l'ex-vedette de téléréalité rappelle à ses milliers d'abonnés que les images sur les réseaux sociaux sont souvent modifiées. En sachant cela, notre confiance ne devrait en aucun cas être affectée par ce contenu nocif qui envahit les plateformes en ligne!



Afin de bien démontrer son point, Alanis Désilets s'est prise en photo à deux reprises sous des angles différents. Voyez ci-dessous les deux portraits (faites défiler la deuxième image en cliquant à droite):

«À toutes mes girls out there qui rush à cause que vous croyez ne pas être « assez » par rapport à ce que vous voyez défiler sur IG — votre coeur vaut plus que tout ces corps « parfaits » et rappelez-vous que c’est EASY PEASY jouer à la top modèle quand on connaît bien ses angles. DON’T LET ANGLES FOOL YOU! La vie est trop fragile pour culpabiliser sur des choses qu’on ne peut pas être ou avoir ou pour envier des corps qui ne sont même pas le reflet de la réalité. SELF CONFIDENCE IS THE NEW BLACK, ce qui te faut tu l’as déjà en dedans - c’est moi qui te le dit!», a écrit Alanis en légende de sa publication.



Depuis sa sortie d'OD, la jeune entrepreneure prône l'acceptation de soi sur ses plateformes. Son message aide sans aucun doute plusieurs hommes et femmes à s'accepter davantage et apprécier la bauté de la diversité. On salue son initiative!



Rappelons qu'Alanis Désilets s'est fiancée en décembre dernier. Son amoureux Joël lui a fait la grande demande lors d'un voyage de ski à Whistler! Revoyez maintenant ce moment rempli d'émotions!



