Alanis Désilets d'OD Bali est maintenant rousse!

Alerte au changement capillaire!



Alanis Désilets a dévoilé un tout nouveau look à ses milliers d'abonnés sur Instagram, cette semaine!



La populaire influenceuse, découverte à Occupation Double Bali, a opté pour une nouvelle couleur : elle est maintenant rousse. Elle s'est rendue au Salon Hair Shop pour sa transformation.



Voici un superbe selfie de la jeune femme :



On adore le résultat! Cette couleur lui va tellement bien!



Rappelons qu'Alanis Désilets s'est fiancée l'an dernier. Son amoureux Joël lui a fait la grande demande lors d'un voyage de ski à Whistler! Revoyez maintenant ce moment rempli d'émotions!



Le couple a d'ailleurs emménager dans sa toute première maison tout près de Saint-Sauveur au printemps. Les tourtereaux partagent plusieurs photos de leur nouvelle vie ensemble sur les réseaux sociaux :



Tout comme Alanis Désilets, Pénélope McQuade a récemment changé ses cheveux! La vedette a opté pour un changement de coupe audacieux : elle a dit adieu au carré et porte maintenant la coupe plus courte sur le devant et plus longue à l'arrière. Découvrez son tout nouveau look ici.



