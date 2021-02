Alex-Anne et LP d'OD dévoilent une photo de couple osée!

Alex-Anne et LP d'Occupation Double Afrique du Sud ont dévoilé une photo ultrasexy, aujourd'hui sur Instagram!

Le couple, qui s'est formé bien après la fin de leur aventure à OD, a pris la pose dans le miroir en début de journée.

L'image nous montre Alex-Anne vêtue d'un peignoir ouvert, en sous-vêtements, sans soutien-gorge. Sans qu'on puisse voir le visage de LP, on peut clairement apercevoir son bras et sa main, qui est placée sur la poitrine de son amoureuse.

Voici la photo osée d'Alex-Anne et LP qui a suscité énormément de réactions sur Instagram :

« Café svp »

Malgré que la patineuse professionnelle et influenceuse partage parfois des photos d'elle en maillot, il est plutôt rare qu'elle se dévoile de cette façon. Certains abonnés de la jolie blonde ont donc sursauté en voyant ce cliché érotique!

D'autres ont souligné la douceur de la photo. D'ailleurs, vous pouvez en voir une deuxième en utilisant la petite flèche, à droite au centre de la publication. Et pour jeter un oeil aux commentaires des fans d'Alex-Anne, rendez-vous directement sur Instagram!



Parlant de stars de télé-réalité, il faudra attendre à l'automne pour découvrir les candidats de Love Island Québec! L'émission a été reportée à l'automne en raison de la pandémie.

D'ici là, on regarde Big Brother Célébrités sur Noovo et on surveille le grand retour de Star Académie le 14 février 2021!

Pssst! Mauvaise nouvelle pour Jordan et Julie-Anne d'OD Chez Nous...



