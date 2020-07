Alex-Anne d'OD Afrique du Sud danse sur une chanson de Trudy et c'est magnifique!

Alex-Anne d'Occupation Double Afrique du Sud illumine notre fil d'actualités Instagram aujourd'hui!



La jeune femme a un talent fou en danse et nous le montre dans une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Devant un magnifique paysage, l'ex-vedette de téléréalité s'abandonne sur une magnifique chanson de son amie Trudy.



« Les événements font parfois en sorte que nous devons prendre des chemins différents, et on ne comprend pas toujours pourquoi....”Demain est un autre jour” parfois il faut lâcher prise pour que les choses se replacent par elles-mêmes. Cette chanson m’inspire et me donne espoir. Merci mon amie @itstrudys », a écrit Alex-Anne en légende de sa publication.



Voici la magnifique vidéo en question :



Wow! Impossible de ne pas avoir de frissons!



Émue, Trudy a partagé à ses milliers d'abonnés : « Quand mon amie fait Alex-Anne fait une vidéo sur ma compo. Non, mais ça s'peux-tu être belle de même? »





Instagram @itstrudys



Rappelons que la belle Alex-Anne a retrouvé l'amour. La jeune femme est en couple avec un autre candidat d'Occupation Double! Découvrez maintenant de qui il s'agit ici!



Vous aimerez aussi :