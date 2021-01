Alex Nevsky et Vanessa Pilon agrandissent leur famille!

Alex Nevsky et Vanessa Pilon ont accueilli un nouveau membre au sein de leur famille!



Il s'agit d'une chienne qui se nomme Sophie.

« Salut, Sophie-qui-livre-l’épicerie. Bienvenue dans notre famille », a écrit l'animatrice sur son compte Instagram officiel.



Voici l'adorable animal :



On craque! Elle est tellement belle!



On est certains que la petite Claire l'adore, elle aussi!



Rappelons que Vanessa Pilon avait dû dire adieu à Sarah chien, son bouledogue français, en 2018. La star québécoise avait annoncé la mauvaise nouvelle sur Instagram en publiant un touchant hommage à celle qui était «sa meilleure amie».



« Sarah aura été ma meilleure amie pendant 6 ans, m’accompagnant dans l’intimité comme sur les plateaux de télé, dans la vie comme sur les réseaux sociaux. Une présence lumineuse, incarnée dans une petite créature sympathique (et bruyante). Elle m’a appris à aimer sans retenue », avait-elle écrit.



On a hâte de voir de magnifiques photos de la fabuleuse Sophie sur les réseaux sociaux!



