Alex Nevsky partage une adorable photo avec sa fille!

Alex Nevsky a partagé une rare photo de lui et sa fille, cette semaine sur Instagram.

La dernière fois qu'il avait partagé un portrait de famille, c'était à la fin du printemps 2020 et on y voyait sa conjointe, Vanessa Pilon, avec leur fille Claire.

Cette fois-ci, le célèbre papa a pris la pose avec sa petite puce sur les épaules lors d'une journée de plein air.

Emmitoufflés pour affronter le froid et la neige de janvier, Alex Nevsky et la jeune Claire semblent prêts à conquérir le monde!

Voici la mignonne photo père-fils publiée par la star, hier sur Instagram :

Sous la publication, Alex Nevsky a écrit ceci :

« Avec elle, je deviens plus grand.



Plus grand comme dans plus présent et plus que jamais apte à retourner dans mon coeur d’enfant.



❤️ »

Rappelons que le chanteur est sorti du silence, le 14 décembre dernier, après 5 mois de réflexion. Alex Nevsky a annoncé que lui et son ex-conjointe, Stéphanie Boulay, ont entrepris une démarche réparatrice.

Le célèbre chanteur était au coeur d'une controverse après que, dans la foulée des dénonciations de comportements inappropriés, d'abus et d'inconduites sexuelles sur les réseaux sociaux, il ait reçu une lettre de son ancienne petite amie.

Il avait ensuite fait l'admission de « coercition sexuelle » et de « comportements abusifs » à l'endroit de son ex. Alex Nevsky demandait aussi pardon à « toutes celles qu'il a pu blesser ou offenser par ses actes et ses mots ». Suite à cette lettre ouverte, Musicor, sa maison de disques, avait suspendu toute collaboration avec l'artiste.

