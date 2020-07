Alexandra Giroux d'OD Grèce est enceinte de son deuxième enfant

La belle Alexandra Giroux a annoncé la plus belle des nouvelles à ses abonnés cette semaine : elle attend deuxième enfant!



À peine un an après la naissance de son petit garçon Noah, la star d'OD Grèce est enceinte de 16 semaines!



« Eh bien oui, je vous cache depuis maintenant 16 semaines que je serais maman pour une deuxième fois 😍! Vous devez être surpris, nous aussi on l’a été, mais quelle belle surprise d’apprendre aux 3 mois à Noah que la famille allait s’agrandir à nouveau! On le sait ça va être toute qu’une aventure, ça ne sera pas facile, mais on est tellement une famille soudée et c’est fou de nous voir tous grandir ensemble », a écrit la jeune femme sur Instagram.



Depuis la naissance de leur petit Noah, Alexandra et son amoureux Patrick Forest sont comblés. Ils partagent quotidiennement des photos sur les réseaux sociaux de leur nouvelle vie de parents!



Toutes nos félicitations à Alexandra Giroux et son amoureux Patrick Forest! On a très hâte de connaître le sexe de leur futur petit trésor!

L'équipe d'enVedette souhaite une merveilleuse grossesse à la jeune femme. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant à son compte Instagram!





