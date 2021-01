Alexandre Champagne: un coup de gueule contre les 1000$ offerts aux vacanciers

À moins d'avoir été isolés dans un chalet sans Internet au cours des derniers jours, vous avez probablement entendu parler des 1000 $ offerts aux vacanciers qui reviennent d'un voyage pendant la pandémie de COVID-19.

Depuis que cette situation a été exposée au grand jour, plusieurs se désolent de voir les touristes recevoir de l'argent pour être allés dans le Sud pendant que la crise est pire que jamais.

C'est le cas d'Alexandre Champagne, qui s'est adressé directement au premier ministre Justin Trudeau :

« Je suis sincèrement désolé pour les personnes qui ont recours à l'aide sociale, qui se contentent d'un maigre chèque à peine suffisant pour nourrir leur famille. Je suis désolé pour nos travailleurs de la santé qui croulent sous la fatigue et à qui on crache au visage jour après jour. Les restaurants -ferment- et les artistes n'ont plus d'emploi. Ils sont 250 dans un avion pendant 4 heures, mais nous ici au froid et seuls, on peut pas aller au gym une heure en même temps que 10 personnes. Vous demandez aux gens de ne pas voyager mais vous n'empêchez rien pendant que des familles se privent de contacts humains essentiels. On s'évite et on se tue le coeur pour se montrer qu'on s'aime, au détriment de notre santé mentale. Monsieur le Premier Ministre Justin Trudeau, je vous implore de vous raviser et de considérer les gens vulnérables d'abord et avant tout. Faites preuve de courage et oubliez votre électorat pour un instant et servez-vous du gouvernement adéquatement et non pour les privilégiés irresponsables qui ajouteront une pression supplémentaire à notre système. »

Ce message d'Alexandre Champagne a été approuvé par plus de 13 000 personnes et partagé à de nombreuses reprises sur Instagram.

Pour mieux comprendre, sachez que cette aide gouvernementale se nomme Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et elle est disponible pour toute personne « qui est incapable de travailler parce qu'elle est malade, qu'elle doit s'isoler en raison de la COVID-19 ou qui a un problème de santé sous-jacent qui la met plus à risque de contracter la COVID-19 », incluant ceux qui ont choisi d'aller en vacances dans le Sud et qui devront obligatoirement se placer en isolement pendant 14 jours.

Outre Alexandre Champagne, Ariane Moffatt a elle aussi lancé un cri du coeur au sujet des voyageurs insouciants.

